Tres tintos para entender hacia dónde mira hoy el viñedo español

El vino español vive un momento marcado por la vuelta al origen. Las variedades históricas, los viñedos de altura, las elaboraciones más precisas y la búsqueda de identidad territorial definen buena parte de los proyectos que hoy marcan tendencia en las principales denominaciones del país. Bajo esa idea se articula la selección de mayo de Casa Gourmet, que reúne tres monovarietales procedentes de Ribera del Duero, Campo de Borja y La Mancha.

Seis botellas, envío gratuito y un regalo Vinak para quienes se den de alta en el Club de Vinos de Casa Gourmet. / Casa Gourmet

La propuesta incluye seis botellas —dos de cada referencia— por 46 euros, frente a un valor aproximado de mercado de 70 euros. El conjunto permite recorrer tres estilos de vino muy diferentes: la estructura clásica del tempranillo ribereño, la frescura de la garnacha de altura y la profundidad aromática de una petit verdot trabajada en solitario.

Ribera del Duero desde La Horra: estructura, equilibrio y viñedo histórico

La primera referencia de la selección es Finca La María 2021, un monovarietal de tempranillo elaborado en La Horra, uno de los municipios con mayor tradición vitícola de la Ribera burgalesa. Situada en la provincia de Burgos y reconocida por algunos de los viñedos más valorados de la denominación, esta zona concentra buena parte de la identidad más clásica de Ribera del Duero.

La añada 2021, calificada como excelente por el Consejo Regulador, ha dejado vinos especialmente equilibrados, definidos por una buena maduración fenólica y una destacada capacidad de guarda. En este caso, el vino realiza una crianza de 12 meses en barrica que aporta complejidad sin ocultar la expresión varietal de la tinta del país.

Barricas de crianza en las instalaciones de Marqués de Velilla, en Ribera del Duero. / Marqués de Velilla

La altitud, el clima continental y los suelos calizos marcan el perfil de Finca La María 2021. En nariz aparecen fruta roja madura, recuerdos especiados y ligeros tostados. En boca ofrece estructura firme, tanino pulido y un final largo, apoyado en una acidez equilibrada.

Detrás de esta referencia se encuentra Marqués de Velilla, una bodega fundada en 1985 que trabaja alrededor de 150 hectáreas de viñedo propio en el corazón de Ribera del Duero. Su proyecto combina viticultura tradicional y tecnología enológica con un foco claro en la expresión del terruño y el carácter de la variedad predominante de la zona.

Viñedos de garnacha en Campo de Borja, una de las zonas históricas de la variedad en España. / Javier Navarro

Campo de Borja reivindica la garnacha de altura

La segunda parada de la selección conduce hasta Aragón con Borsao Garnacha Alta 2023, un vino elaborado a partir de viñedos ecológicos situados entre los 550 y los 800 metros de altitud en la DO Campo de Borja.

La denominación zaragozana lleva años consolidándose como uno de los territorios de referencia para la garnacha en España. El clima extremo, la influencia del Moncayo y la acción constante del cierzo favorecen una maduración lenta que permite conservar frescura y tensión en una variedad históricamente asociada a perfiles más cálidos y maduros.

Borsao Garnacha Alta 2023, elaborado con viñedos ecológicos de altura. / Borsao

Ese equilibrio entre fruta y frescura define el carácter del vino. En nariz predominan las notas de fruta roja fresca, mora y matices florales acompañados por un ligero fondo especiado. En boca muestra fluidez, acidez bien integrada y un final persistente marcado por el perfil fresco de la garnacha cultivada en altura.

Bodegas Borsao se ha convertido en una de las firmas más representativas de Campo de Borja y trabaja actualmente más de 2.200 hectáreas de viñedo. Su proyecto ha contribuido a posicionar internacionalmente la garnacha aragonesa a través de una fuerte especialización en la variedad y de la diversidad de suelos presentes en la denominación.

Finca Antigua Petit Verdot 2020, un monovarietal manchego de perfil intenso y balsámico. / Arsenio Galvez

La Mancha explora el potencial de la petit verdot

La selección se completa con Finca Antigua Petit Verdot 2020, un vino que sitúa a esta variedad francesa fuera de su papel habitual dentro de ensamblajes para convertirla en protagonista absoluta.

Procede del viñedo El Granero, ubicado en La Mancha, donde las marcadas amplitudes térmicas y el clima continental favorecen una maduración pausada y una elevada concentración aromática. Aunque la petit verdot suele utilizarse en pequeñas proporciones para aportar estructura y color a otros vinos, algunas bodegas españolas llevan años explorando su potencial como monovarietal, especialmente en zonas cálidas.

Vista aérea de los viñedos de Finca Antigua, en una de las zonas de mayor altitud de La Mancha. / Finca Antigua

El resultado es un vino de gran intensidad aromática, con presencia de mora, fruta negra madura, sotobosque, hierbas aromáticas y recuerdos balsámicos. En boca muestra volumen, amplitud y persistencia, con un perfil elegante sostenido por una buena acidez.

Finca Antigua forma parte de Familia Martínez Bujanda, uno de los grupos bodegueros con mayor implantación en distintas denominaciones españolas. El proyecto manchego de la familia se centra en la elaboración de vinos ligados al paisaje y a las condiciones climáticas extremas de la finca, situada a más de 900 metros de altitud.