Empordà, Priorat y Terra Alta: tres vinos para entender cómo el paisaje define el carácter del vino en Cataluña

La propuesta reúne seis botellas por 59 euros, frente a un valor real de 106 euros, lo que supone un ahorro del 44 %. La selección incluye tres proyectos familiares que trabajan el viñedo desde perspectivas distintas, permitiendo comparar cómo el territorio condiciona el estilo del vino.

Abril se plantea como un recorrido geográfico de norte a sur. Desde viñedos abiertos al mar y marcados por la tramontana, pasando por suelos de pizarra que definen vinos de perfil mineral, hasta zonas de secano con contrastes térmicos acusados. Tres contextos que comparten tradición vitivinícola, pero que expresan perfiles claramente diferenciados.

Viñedos frente al Mediterráneo en el Empordà, un paisaje marcado por la tramontana que define vinos frescos, salinos y de fuerte identidad territorial. / Hugas de Batlle

Coma de Vaixell 2019: el vino que mira al mar

En Colera, en el extremo norte del Empordà, el viñedo se dispone en terrazas frente al Mediterráneo. La tramontana, constante, y los suelos pobres obligan a la vid a trabajar con rendimientos contenidos.

Coma de Vaixell 2019 combina cabernet sauvignon, garnacha, syrah, merlot y cariñena. En nariz aparecen fruta roja madura y un fondo especiado. En boca se mueve entre la intensidad y la frescura, con una acidez que aporta tensión y un final que no se construye desde el peso, sino desde la definición.

Coma de Vaixell 2019 (DO Empordà), servido junto a brochetas de pollo especiado, un maridaje que potencia su perfil fresco, aromático y de inspiración atlántica. / Lu Hoffmann

Fundada en 2002, la bodega Hugas de Batlle trabaja en un entorno de fuerte identidad paisajística, con viticultura de secano y producción limitada.

Pachem Garnacha 2019: cuando la pizarra marca el ritmo

El Priorat ha construido su identidad sobre vinos de concentración y estructura. Pero no todos los proyectos siguen ese camino.

Trabajo en viña en el Priorat, donde la vendimia manual y la selección de racimos son clave para expresar la mineralidad de sus suelos de pizarra. / Clos Pachem

Pachem Garnacha 2019, elaborado en Gratallops por Clos Pachem, plantea una lectura más contenida. Garnacha tinta, fruta roja fresca, acidez marcada y una textura más ligera de lo habitual en la zona. El vino es directo, con un perfil limpio y sin excesos.

Clos Pachem es el proyecto personal de Michel Grupper en Gratallops. PACHEM es el acrónimo formado por los nombres de sus tres hijos: PAul, CHarles y EMma. La bodega, situada en el casco histórico del municipio, fue diseñada por el estudio Harquitectes y ha sido reconocida internacionalmente por su arquitectura sostenible, concebida para integrarse en el entorno y favorecer la estabilidad térmica natural.

Pachem Garnacha 2019 (DOCa Priorat), un tinto de perfil fresco y preciso, maridado con tomate y ventresca en una propuesta sencilla que realza su carácter mediterráneo. / Lu Hoffmann

Mil·lennium 2021: el peso del interior

En la Terra Alta el paisaje cambia. La influencia del mar desaparece y el viñedo queda expuesto al secano y al contraste térmico.

Mil·lennium 2021, de Xavier Clua, combina garnacha negra, cabernet sauvignon y syrah con crianza en roble francés. En nariz muestra fruta madura y notas balsámicas. En boca es estructurado, con tanino firme, volumen y una acidez que equilibra la potencia alcohólica.

Es el vino más corpulento del conjunto y el que mejor expresa un contexto donde la amplitud térmica marca el ritmo de maduración.

Mil·lennium 2021 (DO Terra Alta), de Celler Xavier Clua, servido con aperitivo clásico, un maridaje que refuerza su perfil estructurado, de fruta madura y carácter mediterráneo. / Lu Hoffmann

Comparar para entender

La selección se lee mejor cuando se compara. Mismas variedades, contextos distintos, resultados que cambian. Del mar a la pizarra y de ahí al secano. Tres paisajes que explican, sin necesidad de artificio, hasta qué punto el vino depende del lugar del que procede.

La propuesta está disponible en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico de Prensa Ibérica, a través de su Club de Vinos y su app.