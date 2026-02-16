La miel sale del desayuno y se sienta en la mesa gourmet

La miel quiere cambiar de sitio en la mesa. Durante años ha vivido asociada al desayuno —tostadas, yogures, infusiones—, pero su historia en la cocina es mucho más profunda. Fue conservante natural, salsa, glaseado y base de guisos antes de que el azúcar refinado le arrebatara protagonismo. Ahora, Casa Gourmet y Alemany la devuelven al centro del discurso gastronómico con una selección exclusiva que propone entenderla como ingrediente y no como simple acompañamiento.

Casa Gourmet La selección gourmet Alemany, disponible en exclusiva en Casa Gourmet por 39 euros (valor real 70 euros), reúne mieles artesanas, quesos de oveja, panes crujientes y Rioja Vega Edición Limitada 2021. / Casa Gourmet COMPRAR

La edición, disponible únicamente en Casa Gourmet, se comercializa por 39 euros frente a un valor real de 70 euros, lo que supone un descuento cercano al 44 %. La propuesta se presenta en formato de maridaje completo: mieles de origen, especialidades aromatizadas, quesos artesanos, panes crujientes y un vino con estructura suficiente para sostener el conjunto.

Una casa centenaria que mira a la cocina

Alemany, fundada a finales del siglo XIX en Catalunya, acumula más de 140 años de tradición apícola. Su evolución ha sido paralela a la de la gastronomía española: de producto básico a ingrediente de alta cocina. Hoy sus mieles forman parte del catálogo habitual de tiendas especializadas y despensas profesionales.

La selección incluye variedades monoflorales como la miel de naranjo y la de tomillo, ambas con perfiles aromáticos definidos —más floral y delicada la primera; más balsámica y persistente la segunda—. Junto a ellas aparecen elaboraciones que amplían el repertorio culinario, como la miel con trufa o la miel con jengibre, pensadas para aportar contraste en platos salados.

La miel con frutos secos, con un 70 % de miel y un 30 % de fruto seco, aporta textura crujiente y un juego dulce-salado ideal para quesos y aperitivos. / Alemany

Especial mención merece la miel con frutos secos, con un 70 % de miel y un 30 % de fruta seca, que introduce textura y profundidad. No es solo un complemento para el queso: funciona en ensaladas templadas, carnes blancas o incluso como base de vinagretas.

El juego de contrastes

La propuesta no se limita al dulce. El maridaje incorpora quesos de oveja Carmen: uno con ajo negro, de matiz umami y textura cremosa, y otro de larga curación, más seco y persistente. Dos intensidades que permiten medir el dulzor de la miel y explorar equilibrios distintos en cada combinación.

El acompañamiento lo ponen los garrotes y cucharas de pan Obando, elaboradas con harina de trigo, aceite de oliva virgen extra y sal marina. Su función no es secundaria: aportan el crujiente necesario para construir el bocado y sostener la mezcla sin restar protagonismo.

La miel de tomillo Alemany añade un contrapunto balsámico y ligeramente herbal a una coca salada con queso y frutos secos, ejemplo del giro gastronómico del producto. / Alemany

Un rioja para estructurar el conjunto

El cierre lo firma Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano y criado en barrica. Es un vino de fruta madura, notas especiadas y tanino pulido, con suficiente estructura para equilibrar la grasa del queso y la dulzura de la miel. No actúa como simple acompañante, sino como elemento vertebrador del maridaje.

Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano, el tinto que estructura el maridaje de la selección gourmet. / Alemany

Recuperar el producto cotidiano

Más allá de la propuesta, la selección apunta a una tendencia clara: recuperar ingredientes tradicionales y devolverles complejidad gastronómica. La miel ya no se presenta como un edulcorante natural, sino como un ingrediente capaz de aportar textura, aroma y profundidad a platos salados.

En un momento en el que la cocina busca autenticidad y producto con historia, la miel encuentra una nueva narrativa. Sale del desayuno, sí, pero no para ocupar un lugar anecdótico, sino para sentarse con pleno derecho en la mesa gourmet.