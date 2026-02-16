La miel sale del desayuno y se sienta en la mesa gourmet
Casa Gourmet y Alemany lanzan una edición limitada que reivindica la miel como ingrediente gastronómico, miel con trufa, jengibre o frutos secos acompañada de quesos artesanos, panes crujientes y un rioja por 39 euros (valor real 70 euros).
La miel quiere cambiar de sitio en la mesa. Durante años ha vivido asociada al desayuno —tostadas, yogures, infusiones—, pero su historia en la cocina es mucho más profunda. Fue conservante natural, salsa, glaseado y base de guisos antes de que el azúcar refinado le arrebatara protagonismo. Ahora, Casa Gourmet y Alemany la devuelven al centro del discurso gastronómico con una selección exclusiva que propone entenderla como ingrediente y no como simple acompañamiento.
La edición, disponible únicamente en Casa Gourmet, se comercializa por 39 euros frente a un valor real de 70 euros, lo que supone un descuento cercano al 44 %. La propuesta se presenta en formato de maridaje completo: mieles de origen, especialidades aromatizadas, quesos artesanos, panes crujientes y un vino con estructura suficiente para sostener el conjunto.
Una casa centenaria que mira a la cocina
Alemany, fundada a finales del siglo XIX en Catalunya, acumula más de 140 años de tradición apícola. Su evolución ha sido paralela a la de la gastronomía española: de producto básico a ingrediente de alta cocina. Hoy sus mieles forman parte del catálogo habitual de tiendas especializadas y despensas profesionales.
La selección incluye variedades monoflorales como la miel de naranjo y la de tomillo, ambas con perfiles aromáticos definidos —más floral y delicada la primera; más balsámica y persistente la segunda—. Junto a ellas aparecen elaboraciones que amplían el repertorio culinario, como la miel con trufa o la miel con jengibre, pensadas para aportar contraste en platos salados.
Especial mención merece la miel con frutos secos, con un 70 % de miel y un 30 % de fruta seca, que introduce textura y profundidad. No es solo un complemento para el queso: funciona en ensaladas templadas, carnes blancas o incluso como base de vinagretas.
El juego de contrastes
La propuesta no se limita al dulce. El maridaje incorpora quesos de oveja Carmen: uno con ajo negro, de matiz umami y textura cremosa, y otro de larga curación, más seco y persistente. Dos intensidades que permiten medir el dulzor de la miel y explorar equilibrios distintos en cada combinación.
El acompañamiento lo ponen los garrotes y cucharas de pan Obando, elaboradas con harina de trigo, aceite de oliva virgen extra y sal marina. Su función no es secundaria: aportan el crujiente necesario para construir el bocado y sostener la mezcla sin restar protagonismo.
Un rioja para estructurar el conjunto
El cierre lo firma Rioja Vega Edición Limitada 2021, elaborado con tempranillo y graciano y criado en barrica. Es un vino de fruta madura, notas especiadas y tanino pulido, con suficiente estructura para equilibrar la grasa del queso y la dulzura de la miel. No actúa como simple acompañante, sino como elemento vertebrador del maridaje.
Recuperar el producto cotidiano
Más allá de la propuesta, la selección apunta a una tendencia clara: recuperar ingredientes tradicionales y devolverles complejidad gastronómica. La miel ya no se presenta como un edulcorante natural, sino como un ingrediente capaz de aportar textura, aroma y profundidad a platos salados.
En un momento en el que la cocina busca autenticidad y producto con historia, la miel encuentra una nueva narrativa. Sale del desayuno, sí, pero no para ocupar un lugar anecdótico, sino para sentarse con pleno derecho en la mesa gourmet.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”