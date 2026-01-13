Casa Gourmet
Navarra, sin clichés: tres tintos para entender la diversidad de la denominación
Garnacha, pinot noir y merlot protagonizan la selección de enero de Casa Gourmet, una propuesta que reivindica la pluralidad vitivinícola de Navarra a través de vinos de perfil honesto y bien definidos.
Navarra es una de las denominaciones más versátiles del viñedo español y, paradójicamente, una de las más difíciles de encasillar. Esa diversidad es el eje de la selección de enero de Casa Gourmet, que reúne tres tintos representativos de estilos, climas y suelos muy distintos dentro de la DO Navarra: Logos Garnacha 2019, Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 y Logos Merlot 2019.
La propuesta, formada por seis botellas por 44 euros —frente a un valor real de 65 euros—, busca alejarse de los lugares comunes y mostrar una denominación capaz de ofrecer desde la expresividad mediterránea de la garnacha hasta la finura atlántica del pinot noir, pasando por la estructura y profundidad del merlot.
Logos Garnacha 2019, viñedo viejo y carácter
La garnacha sigue siendo el gran emblema de Navarra y Logos Garnacha 2019 lo confirma desde una lectura clásica y sin artificios. Procede de viñedos viejos de bajo rendimiento asentados sobre suelos calizos muy pobres, una combinación que favorece la concentración y la identidad varietal.
En nariz se expresa con aromas florales y fruta madura, matizados por notas de vainilla procedentes de su crianza en barrica. La boca es potente y carnosa, con taninos maduros, buena estructura y un final largo y equilibrado.
El vino forma parte del proyecto Logos de Bodega Escudero, con sede en Grávalos, una casa que trabaja desde hace décadas con una filosofía centrada en el viñedo y la mínima intervención, buscando que cada variedad se exprese con fidelidad.
Castillo Monjardín Pinot Noir 2019, elegancia en altura
El pinot noir es una rareza bien entendida en Navarra, y Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 es uno de sus mejores exponentes. Nace en el viñedo El Cerezo, situado a 600 metros de altitud, con vendimia nocturna y crianza en barrica francesa.
El resultado es un tinto de perfil elegante y fresco, con una nariz que combina fruta roja, notas herbales y un fondo especiado de pimienta y nuez moscada. En boca es fluido y jugoso, con taninos suaves, buena acidez y un final armónico.
Bodegas Castillo de Monjardín, una de las firmas históricas de la denominación, avala este vino con un amplio reconocimiento internacional, refrendado por medallas de oro en concursos especializados.
Logos Merlot 2019, estructura y profundidad
La selección se completa con Logos Merlot 2019, un vino que aporta la vertiente más estructurada del conjunto. Procede de viñedos maduros cultivados en suelos calizos pobres y con rendimientos muy bajos. La elaboración incluye una maceración superior a 30 días y crianza en barrica francesa.
En nariz aparecen frutos del bosque, hollejos y especias. La boca es amplia y persistente, con recuerdos de fruta negra y uvas pasas, taninos firmes pero bien integrados y un final largo.
De nuevo, la firma de Bodega Escudero subraya una manera de entender el merlot desde el respeto al viñedo y la expresión varietal.
Con esta selección, Casa Gourmet —el e-commerce gastronómico de El Periódico— refuerza su vocación divulgativa a través de vinos singulares y propuestas que invitan a entender mejor el territorio. La selección de enero está disponible sin gastos de envío a través del Club de Vinos y con un regalo de Vinak para nuevos socios. También puede comprarse el pack sin ser socio tanto en casagourmet.es como en la app.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica