Navarra, sin clichés: tres tintos para entender la diversidad de la denominación

Navarra es una de las denominaciones más versátiles del viñedo español y, paradójicamente, una de las más difíciles de encasillar. Esa diversidad es el eje de la selección de enero de Casa Gourmet, que reúne tres tintos representativos de estilos, climas y suelos muy distintos dentro de la DO Navarra: Logos Garnacha 2019, Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 y Logos Merlot 2019.

La selección de enero incluye seis botellas —dos de cada referencia— y forma parte del Club de Vinos de Casa Gourmet, disponible para los socios sin gastos de envío. / Casa Gourmet

La propuesta, formada por seis botellas por 44 euros —frente a un valor real de 65 euros—, busca alejarse de los lugares comunes y mostrar una denominación capaz de ofrecer desde la expresividad mediterránea de la garnacha hasta la finura atlántica del pinot noir, pasando por la estructura y profundidad del merlot.

Logos Garnacha 2019, viñedo viejo y carácter

La garnacha sigue siendo el gran emblema de Navarra y Logos Garnacha 2019 lo confirma desde una lectura clásica y sin artificios. Procede de viñedos viejos de bajo rendimiento asentados sobre suelos calizos muy pobres, una combinación que favorece la concentración y la identidad varietal.

Logos Garnacha 2019, una interpretación clásica de la variedad emblemática de Navarra, procedente de viñedos viejos sobre suelos calizos. / Lu Hoffmann

En nariz se expresa con aromas florales y fruta madura, matizados por notas de vainilla procedentes de su crianza en barrica. La boca es potente y carnosa, con taninos maduros, buena estructura y un final largo y equilibrado.

El vino forma parte del proyecto Logos de Bodega Escudero, con sede en Grávalos, una casa que trabaja desde hace décadas con una filosofía centrada en el viñedo y la mínima intervención, buscando que cada variedad se exprese con fidelidad.

Castillo Monjardín Pinot Noir 2019, elegancia en altura

El pinot noir es una rareza bien entendida en Navarra, y Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 es uno de sus mejores exponentes. Nace en el viñedo El Cerezo, situado a 600 metros de altitud, con vendimia nocturna y crianza en barrica francesa.

Castillo Monjardín Pinot Noir 2019, uno de los tintos más singulares de Navarra, elaborado en altura y marcado por la frescura y la elegancia propias de la variedad. / Lu Hoffmann

El resultado es un tinto de perfil elegante y fresco, con una nariz que combina fruta roja, notas herbales y un fondo especiado de pimienta y nuez moscada. En boca es fluido y jugoso, con taninos suaves, buena acidez y un final armónico.

Bodegas Castillo de Monjardín, una de las firmas históricas de la denominación, avala este vino con un amplio reconocimiento internacional, refrendado por medallas de oro en concursos especializados.

Logos Merlot 2019, estructura y profundidad

La selección se completa con Logos Merlot 2019, un vino que aporta la vertiente más estructurada del conjunto. Procede de viñedos maduros cultivados en suelos calizos pobres y con rendimientos muy bajos. La elaboración incluye una maceración superior a 30 días y crianza en barrica francesa.

En nariz aparecen frutos del bosque, hollejos y especias. La boca es amplia y persistente, con recuerdos de fruta negra y uvas pasas, taninos firmes pero bien integrados y un final largo.

Logos Merlot 2019 aporta estructura y profundidad a la selección, con una elaboración que prioriza la expresión del viñedo y la identidad varietal. / Lu Hoffmann

De nuevo, la firma de Bodega Escudero subraya una manera de entender el merlot desde el respeto al viñedo y la expresión varietal.

Con esta selección, Casa Gourmet —el e-commerce gastronómico de El Periódico— refuerza su vocación divulgativa a través de vinos singulares y propuestas que invitan a entender mejor el territorio. La selección de enero está disponible sin gastos de envío a través del Club de Vinos y con un regalo de Vinak para nuevos socios. También puede comprarse el pack sin ser socio tanto en casagourmet.es como en la app.