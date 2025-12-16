Tres vinos de pueblo para entender la nueva Rioja desde el viñedo

Los vinos de pueblo se han convertido en una de las expresiones más honestas del rioja contemporáneo. Frente a la estandarización, estos proyectos miran al viñedo, a la altitud y a las parcelas históricas para explicar el territorio con precisión. Tres tintos —procedentes de la Sonsierra y la Rioja Alavesa— resumen esta forma de entender el vino, donde el origen pesa más que la técnica y la identidad se impone al estilo.

El Pacto 2021: la memoria rural del rioja

El Pacto 2021 recupera el espíritu de los vinos de pueblo de hace medio siglo, con una elaboración que prioriza la naturalidad, el equilibrio y la expresión directa del paisaje. Procedente de 27 parcelas ecológicas de la Sonsierra, combina tempranillo, graciano y mazuelo para ofrecer un tinto honesto, con fruta negra madura, regaliz y sotobosque, y un paso por boca sedoso y fresco.

Viñedos El Pacto, el proyecto de Vintae dedicado al rioja rural, trabaja con agricultura orgánica y una visión que pone en valor la diversidad genética y el respeto por la biodiversidad.

Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020: la voz del viñedo en altura

Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 es la expresión más precisa de un enclave de montaña único dentro del mapa del rioja. Sus parcelas, situadas por encima de los 600 metros, aportan un perfil fresco, vertical y con marcada mineralidad. En nariz ofrece fruta roja vibrante, hierbas aromáticas y un fondo pedregoso; en boca es directo, largo y armonioso. El vino cuenta con una sólida trayectoria crítica: Parker 93+, Suckling 94, Peñín 94 y Atkin 91.

Nacido para dar voz a los viticultores que rodean la histórica Granja Nuestra Señora de Remelluri, este proyecto vinifica cada pueblo por separado, preservando su identidad y su origen.

Artuke Pies Negros 2023: tradición y mínima intervención

Artuke Pies Negros 2023 reivindica la tradición riojana desde una visión contemporánea, elaborando tempranillo y graciano con mínima intervención y un respeto absoluto por cada parcela. Procedente de viñas viejas trabajadas en vaso en Ábalos y Baños de Ebro, muestra un perfil de fruta negra fresca, violetas, regaliz y un sutil toque de sotobosque.

En boca es jugoso, equilibrado y fluido, sostenido por una acidez natural que alarga el vino. Con 93 puntos en Peñín, Parker y Suckling, es el tinto más representativo del proyecto familiar Artuke, dirigido por Arturo y Kike de Miguel Blanco, que ha transformado la comprensión de los vinos de pueblo en Rioja Alavesa.

