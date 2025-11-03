La Ribera del Duero es sinónimo de elegancia, equilibrio y carácter. Este noviembre, Casa Gourmet dedica su selección mensual a esta tierra castellana donde la tinta del país (tempranillo) alcanza su máxima expresión. “Vinos de culto de la Ribera del Duero”, reúne tres tintos que reflejan la pureza del terruño, la finura de los viñedos en altura y la armonía de un legado vitivinícola que se renueva sin perder sus raíces: Valderiz 2021, Alonso del Yerro 2020 y Marqués de Velilla Crianza 2022.

Una selección exclusiva que solo puede encontrarse en Casa Gourmet por 78 € (valorada en 130 €) y que invita a descubrir el alma de una de las regiones más emblemáticas del vino español.

Casa Gourmet dedica su selección de noviembre a tres vinos de culto de la Ribera del Duero: Valderiz 2021, Alonso del Yerro 2020 y Marqués de Velilla Crianza 2022 / Casa Gourmet

Valderiz 2021: pureza de un vino parcelario con carácter de terruño

Elaborado a partir de diez parcelas familiares en Roa, Valderiz 2021 encarna la esencia más auténtica de la Ribera del Duero. Su coupage de 95 % tinta del país y 5 % albillo, con crianza en roble francés y americano, equilibra potencia y frescura en un tinto elegante y preciso. Tim Atkin (93 puntos) lo define como un vino “bien juzgado y juvenil”, con capas de fruta roja y azul, tomillo y violetas.

Valderiz 2021, elaborado en Roa por la familia Esteban, encarna la pureza de un vino parcelario fiel al terruño ribereño / Bodegas Valderiz

La bodega Valderiz, fundada por la familia Esteban en Gumiel de Izán, fue pionera en la viticultura respetuosa con el entorno. Con más de 60 hectáreas de viñedo propio y trabajo artesanal sin herbicidas, ha hecho de la sostenibilidad su sello de identidad.

Alonso del Yerro 2020: elegancia nacida en altura

Procedente de viñedos situados entre 798 y 840 m de altitud en Roa, Alonso del Yerro 2020 representa la finura y profundidad que solo se logran en altura. Fermentado lentamente y criado 12 meses en barricas de roble francés (10 % nuevas), ofrece una textura sedosa, notas de cereza madura, regaliz y un equilibrio impecable.

Con 92 puntos Atkin, Parker y Peñín, y 91 Suckling, este tinto se consolida como uno de los grandes exponentes del estilo elegante y preciso de la Ribera moderna.

El vino Alonso del Yerro 2020 expresa la elegancia y profundidad que caracterizan a la Ribera del Duero en altura / Viñedos Alonso del Yerro

La bodega Viñedos Alonso del Yerro, creada en 2002 por una familia decidida a interpretar su paisaje con honestidad, trabaja con 26 hectáreas de viñedo propio bajo un enfoque de mínima intervención. La colaboración con referentes como Claude Bourguignon o Stéphane Derenoncourt ha consolidado su prestigio internacional.

Marqués de Velilla Crianza 2022: tradición y modernidad en armonía

Desde el corazón de La Horra, este vino combina potencia, finura y profundidad. Criado en roble, despliega fruta negra madura, clavo y vainilla en perfecta integración. En boca, es sabroso, equilibrado y de final persistente.

Reconocido con 91 puntos Vinous, 90 Peñín, 89 Suckling, además de medalla de plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2025 y bronce en Decanter 2025, reafirma la solidez de la bodega.

Fundada en 1985, Marqués de Velilla cuenta con 150 hectáreas de viñedo propio y una filosofía que une tradición y tecnología moderna para elaborar vinos de carácter, elegancia y larga vida.

La bodega Marqués de Velilla, en La Horra, combina tradición y tecnología moderna en la elaboración de vinos con alma castellana / Bodega Marqués de Velilla

El alma castellana del vino

En Casa Gourmet seguimos buscando vinos con verdad, origen y emoción. Porque seleccionar no es acumular etiquetas, sino elegir con criterio: proyectos que nacen del viñedo, de manos expertas y de un territorio que sigue inspirando al mundo.

Esta selección está disponible de manera exclusiva en Casa Gourmet y en su app, con ventajas exclusivas para socios/as del Club de Vinos y entregas en 48 horas. Además, quienes se den de alta recibirán de manera gratuita un sacacorchos y una lámina de la marca Vinak, un detalle exclusivo para celebrar el alma castellana del vino.