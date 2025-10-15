Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mujeres del vino: diez voces que están transformando el sector

Hoy, 15 de octubre, en el Día Internacional de la Mujer Rural, diez profesionales del vino español —todas ellas seleccionadas y presentes en las propuestas enológicas de Casa Gourmet— comparten su historia y su forma de entender una viticultura más humana, sostenible y diversa. Desde la tierra hasta la copa, su mirada está redefiniendo el futuro del vino.

Beatriz y María Rodero, directoras técnica y comercial de Bodegas Carmelo Rodero, referentes de la Ribera del Duero

María José Cayuela

María José Cayuela

Algunas nacieron entre viñedos; otras llegaron al vino por curiosidad o intuición. Pero todas comparten la certeza de haber encontrado un camino de vida.

“Crecí entre vendimias y conversaciones de bodega”, recuerda Beatriz Rodero, directora técnica de Bodegas Carmelo Rodero. Su hermana María, directora comercial, añade: “No hubo un inicio, el vino siempre ha formado parte de nuestra vida familiar”.

Isabel Salgado, enóloga de Bodegas Fillaboa (Masaveu Bodegas)

Para Isabel Salgado, enóloga de Bodegas Fillaboa (Masaveu Bodegas), la pasión también nació en casa: “Mis padres eran muy aficionados al vino y la gastronomía. Luego estudié Agrónomos, la especialidad más de campo que existe”.

Desde una historia diferente, Eugenie van Ekeris, CEO y cofundadora de Bodem Bodegas, llegó a España desde Holanda y encontró en Aragón un punto de inflexión: “Mi marido y yo compartimos la fascinación por cómo el suelo y el clima dan forma al carácter de un vino. En Aragón descubrimos que el paisaje podía ser una filosofía de vida”.

Eugenie van Ekeris, CEO y cofundadora de Bodem Bodegas

Desafíos que abren camino

Hacer vino exige paciencia, convicción y una fe profunda en la tierra. Para muchas de estas mujeres, los retos se han convertido en motores de cambio. “El mayor reto ha sido elaborar vinos en una zona poco reconocida y diferenciarnos con biodinámica y mínima intervención”, explica Pilar Salillas, directora y enóloga de Lagravera, hoy un referente en Cataluña.

Desde Navarra, Rosa Moraleda, de Bodegas Príncipe de Viana, recuerda los inicios con realismo: “Cuando empecé había muy pocas mujeres en el sector. Fue duro posicionarse, pero hoy ya no somos minoría”. Su compañera Esperanza Elías, enóloga de la misma bodega, añade: “El desafío es equilibrar las decisiones enológicas con la sostenibilidad y el mercado, sin perder la identidad del vino”.

Esperanza Elías, enóloga de Príncipe de Viana

Chelo Miñana, coordinadora de Operaciones en Masaveu Bodegas, aporta otra mirada: “Entré en el mundo del vino a través del turismo. Mi mayor satisfacción es ver cómo el enoturismo genera impacto social y económico en el entorno rural”. No hay que olvidar esta mirada al campo en el Día Internacional de la Mujer Rural.

Para Marina Simón, de Bodegas deMuller, es un orgullo ver cómo una botella llega al otro lado del mundo y, con ella, una parte de nuestra cultura que consigue emocionar y conectar con quien la descubre.

Marina Simón, de Bodegas deMuller

La mirada femenina: equilibrio, detalle y frescura

El vino también tiene voz de mujer. Una voz que aporta sensibilidad, método y una forma distinta de entender el tiempo y los matices. “Las mujeres hemos introducido más sutilezas y complejidad”, asegura Pilar Salillas. “Nuestros vinos son hoy más finos, más expresivos, más auténticos”.

Beatriz Rodero resume la esencia de ese cambio: “Aportamos minuciosidad, constancia y un fuerte sentido de la responsabilidad”. Y María Rodero lo completa: “Nuestra mirada se nota en la coherencia y el equilibrio del conjunto”.

Teresa Muñoz Velasco, responsable de Comunicación y Marketing de Masaveu Bodegas

Para Teresa Muñoz, responsable de Comunicación y Marketing en Masaveu Bodegas, la clave está en la empatía: “Aportamos una copa de alegría, una botella de empatía y un magnum de sensibilidad”.

Y Eugenie van Ekeris le da una dimensión emocional: “No se trata solo de elaborar un gran vino, sino de conectar con quien lo bebe y contar su historia con honestidad”. "La mirada femenina aporta una sensibilidad especial y se caracteriza también por una gran capacidad de adaptación, una constancia imparable y un espíritu colaborativo que nutre y enriquece un sector tan dinámico y apasionante como el del vino", explica Marina Simón.

Desde Galicia, Isabel Salgado sintetiza el espíritu de todas: “Somos meticulosas, cuidamos los pequeños detalles y buscamos vinos más equilibrados y más complejos”.

Todas ellas —desde Navarra hasta Cataluña, pasando por Galicia, Castilla y Aragón— forman parte de las selecciones de Casa Gourmet, contribuyendo con sus vinos a un proyecto que celebra la excelencia, la sostenibilidad y el talento femenino. Nueve voces, nueve miradas y un mismo propósito: hacer del vino un reflejo de sensibilidad, conocimiento y respeto por la tierra. Porque el futuro del vino español, cada vez más, se escribe en femenino.

