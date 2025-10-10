De Llevant, el blanco del Penedès que brilla con 95 puntos en los Decanter Awards

El Penedès vuelve a dar que hablar. Esta vez, con un vino blanco de alma mediterránea y raíces antiguas: De Llevant. Elaborado por la bedega U MES U, ha sido reconocido con 95 puntos en los Decanter World Wine Awards 2025, un certamen que cada año evalúa más de 18.000 vinos de 50 países. El galardón lo coloca entre los 20 mejores blancos del país y confirma la recuperación de una variedad casi extinta: la malvasia de Sitges.

Vinya de Cal Ferrando, en Font-Rubí, donde se cultiva la malvasia de Sitges con la que se elabora el vino De Llevant / U MES U

La vuelta de una joya olvidada

Detrás de este éxito hay una historia de paciencia y de respeto por la tradición. La malvasia de Sitges, documentada desde la Edad Media y a punto de desaparecer, fue salvada gracias al Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, que conservó sus últimas cepas como patrimonio vitivinícola. A partir de esa herencia, el equipo técnico de U MES U inició un trabajo minucioso de selección masal que culminó en la plantación, en 2014, de la Vinya de Cal Ferrando, en Font-Rubí. Allí, la vendimia se realiza a mano y la orientación de la finca, abierta al viento de levante, da nombre al vino.

Frescura, estructura y salinidad

El De Llevant destaca por su perfil aromático complejo: fruta exótica, cítricos, notas minerales y una delicada salinidad que recuerda la brisa marina. Un 15% del vino se elabora con el método del brisat, fermentación con pieles, lo que aporta estructura y textura. El resto se cría durante cuatro meses en huevo de cerámica, afinando la frescura y redondeando el conjunto.

De Llevant, del celler U MES U, un vino que refleja la frescura mediterránea y la elegancia del Penedès / Alex Froloff

Una filosofía sostenible

Desde el corazón del Penedès, U MES U defiende una viticultura ecológica y sostenible. Su filosofía es clara: reflejar la autenticidad del territorio y la personalidad de cada variedad. “Estoy segura de que la malvasia de Sitges tendrá un papel fundamental en el futuro de nuestra región”, afirma Maria Piñol, directora de ventas de la bodega.

El reconocimiento de los Decanter confirma esa visión. Un blanco con carácter, frescura y elegancia que mira al futuro sin olvidar su origen.