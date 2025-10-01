Casa Gourmet
Tres vinos de Álvaro Palacios que deberías probar al menos una vez en la vida
Casa Gourmet dedica su selección de octubre a Álvaro Palacios, el bodeguero que revolucionó la manera de entender el vino en España. Tres etiquetas de Bierzo, Priorat y Rioja, firmadas por el creador más influyente del panorama vitivinícola, llegan en exclusiva con un 30% de descuento.
Hay bodegueros que cambian la historia. Álvaro Palacios es uno de ellos: el “rey Midas” del vino español, el alquimista que quiso “embotellar el misterio de la tierra” y lo consiguió. Su huella está en vinos que alcanzan los 100 puntos Parker. Palacios ha conseguido hitos que lo consolidan como una de las grandes figuras del vino mundial.
Este octubre, Casa Gourmet presenta una selección que condensa esa filosofía: tres copas de Bierzo, Priorat y Rioja que hablan con la voz de la viña y el carácter de un creador que defiende la autenticidad frente a cualquier modernidad pasajera.
Pétalos 2023, el Bierzo más fragante
Fragancia y frescura se dan la mano en este tinto que abre la puerta al universo berciano de Palacios. Con aromas de violetas, cerezas y un delicado fondo mineral, Pétalos 2023 se muestra ágil, amable y persistente. Ligero en apariencia, guarda un carácter vibrante que lo convierte en compañero versátil. Es ideal para acompañar embutidos ibéricos, guisos suaves de carne o verduras salteadas. La crítica lo respalda con 93 puntos Parker, 92 Peñín y 92 Suckling. De hecho, Robert Parker eligió a Pétalos en 2015 como el vino con mejor relación calidad-precio del mundo. Esta nueva añada 2023, es excelente, un placer en boca.
Su origen está en las laderas de pizarra del Bierzo, donde la mencía alcanza pureza y equilibrio. Allí, Palacios y su sobrino Ricardo fundaron Descendientes de J. Palacios, bodega semienterrada en Villafranca y diseñada por Rafael Moneo, un espacio que respeta el paisaje tanto como sus vinos. Para ellos, el vino es memoria y comunión: “Será lo que nos agarre al pasado”, repite Palacios, convencido de que la viña ancestral es el verdadero futuro.
Camins 2023, frescura mediterránea del Priorat
Camins 2023 seduce desde el primer instante con aromas de cerezas, frambuesa y hierbas mediterráneas. En boca es jugoso, directo y hedonista: un vino que invita a descorchar entre amigos, con brasa, guisos o simplemente por el placer de compartir. La crianza breve acentúa la fruta y deja que hable el paisaje, vibrante y mineral, marcado por la llicorella. También la crítica lo respalda con 90+ puntos Parker y 92 Suckling.
Es en Gratallops donde Palacios escribió una de las páginas más decisivas del vino español, revolucionando el Priorat moderno. Desde referencias míticas como L’Ermita o Finca Dofí hasta este Camins, ha sabido traducir la dureza de la montaña en vinos que son, a la vez, precisos y luminosos. La suya fue una apuesta por devolver dignidad a un territorio olvidado y convertirlo en icono global.
La Montesa 2021, garnacha en plenitud
Rojo brillante, aromas de fruta madura, flores y especias: La Montesa 2021 anticipa frescura y equilibrio en boca, con taninos sedosos y un final persistente. Es uno de esos vinos que combinan disfrute inmediato con capacidad de guarda, elegante y sutil sin perder carácter.
La crianza de 12 meses pule su perfil y realza la expresión de la garnacha. Su versatilidad en la mesa lo convierte en un gran aliado para cordero asado, arroces de montaña, guisos de verduras o quesos semicurados. La crítica le otorga 94 puntos Parker, 94 Suckling y 96 Decanter, situándolo entre los más celebrados de su categoría.
En Alfaro, Rioja Oriental, se alza Palacios Remondo, la bodega familiar donde todo empezó. Allí, Álvaro reinterpretó la garnacha con mirada contemporánea, apostando por la altura, los suelos arcillo-calcáreos y el cultivo ecológico. La Montesa concentra esa visión: un rioja que se aleja de lo obvio para reivindicar la sutileza y la emoción de la viña.
En Casa Gourmet somos winehunters
Seleccionar vinos no es acumular etiquetas, sino elegir con criterio. En Casa Gourmet, e-commerce de gastronomía y vinos de El Periódico, buscamos proyectos con historia, autenticidad y oficio, lejos de lo obvio y cerca de lo que importa en una copa. Octubre es la oportunidad de descorchar tres territorios que hablan con la voz de Álvaro Palacios, el creador que revolucionó la manera de entender la viña. Una selección disponible en Casa Gourmet y en su app, con ventajas exclusivas para socios/as del Club de Vinos y entrega en 48 horas.
