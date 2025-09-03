Casa Gourmet
Castilla, Priorat y Rioja: un recorrido por la identidad del vino
Casa Gourmet propone en septiembre una selección que une la amplitud castellana, la mineralidad del Priorat y la poesía de Rioja. Una invitación a descubrir estilos distintos con un denominador común: autenticidad.
María José Cayuela
No todos los vinos necesitan alardes. Algunos se limitan a hablar desde el viñedo y con eso basta. La selección de septiembre de Casa Gourmet —valorada en 90 € y disponible por 54 €— reúne tres botellas que no se parecen entre sí, pero dialogan en torno a un mismo eje: territorio, memoria y oficio.
Más de Leda 2021: Castilla en estado puro
Castilla es un mosaico de viñas viejas y horizontes amplios. De allí surge Más de Leda 2021, un tempranillo ecológico que aúna Tudela de Duero, Toro y Cigales en un solo trago. Viñas de 40 a 60 años, vendimia manual y 15 meses en barrica dibujan un tinto con grosellas, violetas y un tanino pulido que pide carne roja o guisos de caza.
Detrás está Bodegas Leda, nacida en 1998 y hoy integrada en el grupo Masaveu. Su casa matriz, una casona del siglo XVII en Tudela, es metáfora de su filosofía: respeto al origen, vinos sin artificio, agricultura ecológica como norma.
Legítim 2021: Priorat mineral y elegante
El Priorat tiene una voz propia: la de la llicorella, esa pizarra que cruje bajo los pies. Legítim 2021 nace en El Molar, con garnacha, cariñena y syrah que reposan un año en barricas de distintos orígenes. El resultado es un vino mineral, sedoso, con recuerdos de frutas rojas, vainilla y coco. Un priorat accesible sin renunciar a la hondura, perfecto para carnes, setas y trufa.
El proyecto pertenece a Bodegas De Muller, una histórica fundada en 1851 que ha sabido evolucionar sin olvidar su raíz tarraconense. Conocida por unir tradición y mirada contemporánea, mantiene un hilo conductor: vinos con identidad, capaces de emocionar sin impostura.
Bécquer de Autor 2020: Rioja con altura y poesía
En las faldas del Monte Yerga, a 700 metros de altitud, se alza la finca Cuesta de la Reina. Allí, entre cepas de más de 70 años, nace Bécquer de Autor 2020, un rioja distinto, con nombre de poeta y vocación artesanal. Tempranillo y garnacha fermentados con levaduras autóctonas y 10 meses de crianza en roble dan como fruto un vino estructurado, especiado, con fondo literario.
La firma es Bodegas Escudero, una saga familiar con cinco generaciones en Grávalos. Su forma de trabajar destila honestidad: viñas viejas, fermentaciones naturales, respeto por el territorio. Cada botella es un fragmento de paisaje y de memoria.
Winehunters en busca de autenticidad
Casa Gourmet selecciona cada mes vinos que explican de dónde vienen y quién los hace. No se trata de coleccionar etiquetas, sino de encontrar proyectos con identidad. Ser winehunters significa eso: rastrear lo auténtico, lejos de lo obvio.
La selección de septiembre ya está disponible en Casa Gourmet y en su app, exclusiva y con entrega en 48 horas. Quienes se den de alta en el Club de Vinos recibirán seis botellas sin gastos de envío y con un obsequio de bienvenida valorado en 25 €.
Un viaje por Castilla, Priorat y Rioja que no necesita grandes discursos: basta con una copa para comprenderlo.
