Recetas líquidas
Frescos y sin alcohol: cócteles clásicos en versión 'sin' para preparar en casa y plantar cara al calor
Facilísimos de hacer, estas combinaciones icónicas se apuntan a la moda del beber en clave 0,0
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Si había algo fascinante en los salones de hace unas décadas eso era el mueble bar. Diseñado para contener botellas, vasos y demás adminículos para el bebedor, era la estrella cuando tocaba celebración familiar o convite con amistades.
Desde hace unos años, el mueble bar anda a medio gas: que las casas sean cada vez más pequeñas y que cada vez se beba menos alcohol no juega a su favor. Y sin embargo, hay esperanza: podemos mantener cerca vasos, cocteleras y botellas para seguir creando combinaciones... sin alcohol.
Las bebidas con graduación cero son para el verano: no deshidratan, resultan frescas y estas, en concreto, vienen avaladas con la firma de algunas de las coctelerías más potentes del país. Además, prepararlas en casa no es complicado. ¡Todo son ventajas!
Kingston Negroni Sin Alcohol
Alberto Fernández está a los mandos de Momus (Madrid), una coctelería situada en el barrio de Chueca que ha sido reconocida entre las mejores del mundo por la lista Top 500 Bars y recomendada en el 'ranking' de 50 Best Discovery. Esta bebida funciona como aperitivo perfecto para las relajadas comidas del verano
Ingredientes
- 30 ml de ron jamaicano sin alcohol
- 40 ml de 'bitter' de naranja italiano sin alcohol
- 30 ml de aperitivo italiano sin alcohol
- Hielo
- Un gajo de lima encurtida o de lima fresca para decorar
Elaboración:
- Remover todos los ingredientes en un vaso mezclador con hielo.
- Servir en un vaso bajo con hielo.
- Decorar con el gajo de lima.
Virgin Colada
Hay lugares de los que solo pueden venir buenas ideas: Nereo (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria) se encuentra en la séptima planta del hotel Corallium Dunamar by Lopesan. En esta coctelería, el equipo dirigido por Raimondo Palomba trabaja bajo la filosofía de ofrecer sabores reconocibles utilizando producto fresco de la finca de Veneguera. La piña colada con la que ellos trabajan es de kilómetro cero, con cuatro apuntes muy sencillos podemos hacer un cóctel sin alcohol casi idéntico al suyo
Ingredientes
- 200 g de piña fresca cortada en dados
- 30 ml de leche entera, que puede sustituirse por una bebida vegetal
- 30 ml de leche de coco
- 3 cucharadas de azúcar vainillado
- 1 cucharada de coco rallado
- Una pizca de canela
- Hielo picado
Elaboración:
- Introducir la piña, la leche, la leche de coco, el azúcar vainillado, el coco rallado y la canela en una batidora. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Llenar un vaso alto con hielo picado y verter la bebida. Terminar con un poco de canela y coco rallado por encima.
- Para decorarlo fácilmente en casa, puede utilizarse una hoja o un pequeño triángulo de piña. Servir con pajita y disfrutar bien frío.
Espresso Martini
Los años 20 son la inspiración de LOVO (Madrid), coctelería situada en el barrio de las Letras que este verano da mucho protagonismo a las bebidas elaboradas con el café como protagonista. Frank Lola, director de I+D, bebidas y embajador del espacio, propone un Espresso Martini sin alcohol. Por cierto, aviso a los despistados: esta bebida no lleva Martini. Su nombre se debe a la copa en la que se suele servir.
Ingredientes
- 50 ml de ginebra 0,0
- 50 ml de café espresso
- 15 ml de sirope de azúcar
- 15 ml de sirope de arce
- 1 toque de 'bitter' de cacao
Elaboración:
- Preparar el café. Reservar.
- Elaborar el sirope de azúcar. Necesitamos 9 gramos de azúcar y 9 mililitros de agua. Tan solo hay que calentar el azúcar en el agua sin que llegue a hervir hasta que los granos de azúcar no se aprecien. Dejar enfriar y reservar.
- Introducir en una coctelera la ginebra 0,0, el café, el sirope de azúcar, el sirope de arce y el 'bitter' de cacao.
- Añadir abundante hielo y agitar enérgicamente durante unos 15 segundos.
- Colar la mezcla y servirla en una copa previamente enfriada.
Paloma verde
Kevo Jacoby y Juan D’Onofrio -chef del estrella Michelin Chispa Bistró- están el frente de Planta Baja (Madrid), coctelería en la que conviven tragos, platos y vinilos. Reimaginan uno de los cócteles de moda, pero en una versión sin alcohol. Amargor vegetal, carácter cítrico y mucha frescura en una versión pensada para ser disfrutada en los días de calor.
Ingredientes
- 50 ml de infusión de té verde
- 75 ml de zumo de pomelo rosado recién exprimido
- 15 ml de sirope de azúcar
- 50 ml de agua con gas
Elaboración:
- Añadir el té, el zumo de pomelo y el sirope a una coctelera con hielo.
- Agitar durante unos segundos y servir en un vaso alto con hielo.
- Completar con el agua con gas y decorar con una piel de pomelo.
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