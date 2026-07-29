Frescos y sin alcohol: cócteles clásicos en versión 'sin' para preparar en casa y plantar cara al calor

Si había algo fascinante en los salones de hace unas décadas eso era el mueble bar. Diseñado para contener botellas, vasos y demás adminículos para el bebedor, era la estrella cuando tocaba celebración familiar o convite con amistades.

Desde hace unos años, el mueble bar anda a medio gas: que las casas sean cada vez más pequeñas y que cada vez se beba menos alcohol no juega a su favor. Y sin embargo, hay esperanza: podemos mantener cerca vasos, cocteleras y botellas para seguir creando combinaciones... sin alcohol.

Las bebidas con graduación cero son para el verano: no deshidratan, resultan frescas y estas, en concreto, vienen avaladas con la firma de algunas de las coctelerías más potentes del país. Además, prepararlas en casa no es complicado. ¡Todo son ventajas!

Alberto Fernández, de Momus, con su Kingston Negroni Sin Alcohol. / Momus

Kingston Negroni Sin Alcohol

Alberto Fernández está a los mandos de Momus (Madrid), una coctelería situada en el barrio de Chueca que ha sido reconocida entre las mejores del mundo por la lista Top 500 Bars y recomendada en el 'ranking' de 50 Best Discovery. Esta bebida funciona como aperitivo perfecto para las relajadas comidas del verano

Ingredientes

30 ml de ron jamaicano sin alcohol

40 ml de 'bitter' de naranja italiano sin alcohol

30 ml de aperitivo italiano sin alcohol

Hielo

Un gajo de lima encurtida o de lima fresca para decorar

Elaboración:

Remover todos los ingredientes en un vaso mezclador con hielo.

Servir en un vaso bajo con hielo.

Decorar con el gajo de lima.

Raimondo Palomba, con el Virgin Colada que sirven en Nereo. / Nereo

Virgin Colada

Hay lugares de los que solo pueden venir buenas ideas: Nereo (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria) se encuentra en la séptima planta del hotel Corallium Dunamar by Lopesan. En esta coctelería, el equipo dirigido por Raimondo Palomba trabaja bajo la filosofía de ofrecer sabores reconocibles utilizando producto fresco de la finca de Veneguera. La piña colada con la que ellos trabajan es de kilómetro cero, con cuatro apuntes muy sencillos podemos hacer un cóctel sin alcohol casi idéntico al suyo

Ingredientes

200 g de piña fresca cortada en dados

30 ml de leche entera, que puede sustituirse por una bebida vegetal

30 ml de leche de coco

3 cucharadas de azúcar vainillado

1 cucharada de coco rallado

Una pizca de canela

Hielo picado

Elaboración:

Introducir la piña, la leche, la leche de coco, el azúcar vainillado, el coco rallado y la canela en una batidora. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Llenar un vaso alto con hielo picado y verter la bebida. Terminar con un poco de canela y coco rallado por encima.

Para decorarlo fácilmente en casa, puede utilizarse una hoja o un pequeño triángulo de piña. Servir con pajita y disfrutar bien frío.

Frank Lola, con el Espresso Martini (sin alcohol) de LOVO Bar. / LOVO Bar

Espresso Martini

Los años 20 son la inspiración de LOVO (Madrid), coctelería situada en el barrio de las Letras que este verano da mucho protagonismo a las bebidas elaboradas con el café como protagonista. Frank Lola, director de I+D, bebidas y embajador del espacio, propone un Espresso Martini sin alcohol. Por cierto, aviso a los despistados: esta bebida no lleva Martini. Su nombre se debe a la copa en la que se suele servir.

Ingredientes

50 ml de ginebra 0,0

50 ml de café espresso

15 ml de sirope de azúcar

15 ml de sirope de arce

1 toque de 'bitter' de cacao

Elaboración:

Preparar el café. Reservar.

Elaborar el sirope de azúcar. Necesitamos 9 gramos de azúcar y 9 mililitros de agua. Tan solo hay que calentar el azúcar en el agua sin que llegue a hervir hasta que los granos de azúcar no se aprecien. Dejar enfriar y reservar.

Introducir en una coctelera la ginebra 0,0, el café, el sirope de azúcar, el sirope de arce y el 'bitter' de cacao.

Añadir abundante hielo y agitar enérgicamente durante unos 15 segundos.

Colar la mezcla y servirla en una copa previamente enfriada.

Kevo Jacoby y el Paloma Verde de Planta Baja. / Planta Baja

Paloma verde

Kevo Jacoby y Juan D’Onofrio -chef del estrella Michelin Chispa Bistró- están el frente de Planta Baja (Madrid), coctelería en la que conviven tragos, platos y vinilos. Reimaginan uno de los cócteles de moda, pero en una versión sin alcohol. Amargor vegetal, carácter cítrico y mucha frescura en una versión pensada para ser disfrutada en los días de calor.

Ingredientes

50 ml de infusión de té verde

75 ml de zumo de pomelo rosado recién exprimido

15 ml de sirope de azúcar

50 ml de agua con gas

Elaboración: