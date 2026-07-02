Lista líquida
6 de las mejores coctelerías de Europa están en Barcelona (y el mejor coctelero de España también)
La primera edición de la lista de Europe’s 50 Best Bars incluye establecimientos de 22 ciudades del viejo continente
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Cinco coctelerías de Barcelona han entrado en la lista de la primera edición de Europe’s 50 Best Bars, presentada en una gala en Amsterdam: Sips ha sido tercera, Paradiso se ha hecho con el noveno puesto, Aldea ha alcanzado el 26º, mientras que 14 De La Rosa se ha colocado 35ª, Boadas está en el 36º lugar y Foco, en el 48º. Por su parte, Madrid tiene como representantes en esta lista a Angelita (45º) y Salmon Guru (46ª).
Solo Londres, con siete, tiene más establecimientos en este 'ranking' elaborado con los votos de más de 300 expertos que incluye bares de 22 ciudades. En el 'number one' está Line (Atenas), que ocupa una antigua galería de arte del barrio de Kato Petralona de la capital griega y sirve combinados basados en la técnica de la fermentación y en la idea de circularidad, filosofía que impregna sus aperitivos, firmados por el chef Pavlos Kyriaki.
El italiano Andrea Civettini (La Dama), el número uno de España
No solo ha habido coctelerías premiadas estos días. También profesionales. Es el caso del italiano Andrea Civettini (La Dama, restaurante barcelonés con coctelería), que a sus 30 años ha sido escogido el mejor 'bartender' de España tras ganar la final europea de la 17ª edición de la World Class (la competición más prestigiosa del mundillo). Gracias a ello, será el único representante de España para la final mundial, que se celebrará en Escocia en octubre.
Para alzarse con el título, el de Brescia ha hecho una cata a ciegas a contrarreloj de vodka y whiskys, además de descifrar, en una sola copa, cuatro cócteles ya servidos. Luego ha creado Open Waters, un trago largo y refrescante con whisky, pimentón, piparra y vino dulce de Sauternes, inspirado en una frase de Paulo Coelho: 'La nave está más segura en el puerto, pero no se construye para quedarse en él'. También ha elaborado un combinado con té a partir del whisky y otro con ingredientes y utensilios que ha tenido que comprar sin apenas tiempo en un mercado montado por la organización (paha partido rtió de la idea de una ensalada de melocotón y tomate).
Civettini, afincado en Barcelona, empezó lavando vasos en Paradiso, abrió luego Galileo en 2020 y hoy en día dirige la barra de La Dama, que ocupa el entresuelo de la Casa Sayrach, joya del modernismo ubicada en la Diagonal.
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