El Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona tiene cóctel y esta es la receta

La Terraza del Claris, la azotea del Hotel Claris, inaugura la nueva temporada con una carta renovada, jazz en directo y magia. La nueva propuesta gastronómica de Pedro Salillas mantiene la apuesta por la cocina de temporada, el producto de proximidad y la sostenibilidad, con platos como el 'suquet' de roca y salmonete con chalotas glaseadas; el carpacho de cigalas, sobrasada ahumada y cítricos, y 'Orígenes del chocolate', un postre que viaja a cinco zonas productoras de cacao de América Latina a través de diferentes texturas y elaboraciones.

No solo eso, también ha creado un cóctel en homenaje a la primera etapa del Tour de Francia, el Grand Départ, que este 2026 tendrá como escenario Barcelona. Aquí tienes la receta, muy sencilla tanto por los ingredientes necesarios como por la elaboración.

Ingredientes

2 cl de jarabe de maracuyá

3 cl de zumo de limón

6 cl de zumo de naranja

2 cl de licor triple seco

4 cl de brandi

Hielo picado

Elaboración