Locos por el agave: así abrazó España el tequila, el mezcal y la raicilla

Cómo han cambiado las cosas: en los años 90 y en los primeros 2000 tomar tequila en España era sinónimo de fiesta y descontrol. Muchas veces, los tequilas que se tomaban eran de una calidad tan baja que no podían ni llamarse así.

Lo sabe bien Felicia Covone, cofundadora junto a Wilmer Yajamín de la distribuidora Entre Compas. Esta mexicana lleva 24 años viviendo en Madrid, donde organiza la feria Piña Agavera, que se celebra anualmente -la próxima tendrá lugar el 26 de septiembre- y en la que asumen el protagonismo los principales destilados a partir del agave, el tequila, sí, pero también el mezcal y la raicilla. Con un sustrato común, estas bebidas se diferencian por el tipo de agave a partir del que se elaboran, la región de México en la que se producen o el modo de producción.

"Cuando llegué aquí había todos estos tópicos del cactus, el sombrero de mariachi.. Resultaba bastante desagradable para nosotros", explica Covone. En poco más de dos décadas, la situación ha cambiado radicalmente: "España es hoy el segundo importador mundial de tequila, con siete millones de litros anuales, solo superado por Estados Unidos y el primer mercado de la Unión Europea. Hace 14 años, el tequila representaba solo el 1% de los destilados aquí en España y ahora llega al 3%", cuenta Ave María Aguayo, directora de la feria Piña Agavera.

Cócteles hechos con destilados de agave. / Mezcaloteca

Los factores del éxito

A este éxito han contribuido distintos factores. "Por un lado está la popularización de combinados como el margarita o el paloma, que se ha hecho muy conocido en los últimos años. También ha influido la llegada de versiones reposadas, que creo que encajan mejor con el gusto europeo por los toques ahumados, y que han hecho que los consumidores entendieran que debían beberse de otra manera", enumera Covone,

El tercer factor es el gastronómico. "Cuando Punto MX de Roberto Ruiz se convirtió en 2015 en el primer restaurante mexicano en conseguir una estrella Michelin en Europa, algo cambió. Se empezó a ver la comida de nuestro país, pero también la bebida, de otra forma", añade Covone.

Esto se deja notar en locales como el restaurante Oaxaca Cuina Mexicana (Barcelona), que puede presumir de albergar, dentro de su espacio, una de las mezcalerías con una mayor selección de Europa. La huella de Roberto Ruiz sigue también presente con una amplia carta de destilados de agave que mantiene en carta en sus restaurantes Jaiba MX (Barcelona) y Barracuda MX (Madrid).

Pero el fenómeno gravita en más ciudades además de Barcelona y Madrid. La Mezcalería (Valencia) presume también de tener una de las cartas más amplias de mezcales de toda Europa. Y en A Coruña, por ejemplo, abrió Zócalo Mezcalería a finales de 2025, con una carta de cócteles en los que también, pese al nombre del local, se cuela el tequila. Y donde sirven platillos mexicanos para acompañar.

Tres cócteles para beber (buen) destilado de agave

En Madrid se encuentra Mezcaloteca -otro local de nombre inconfundible-. Precisamente para hacer más cercano el mundo de los destilados de agave a todos aquellos que aún no lo tienen tan controlado, le hemos pedido a Roberto Tejada, director de la coctelería , tres combinados pertenecientes a su nuevo menú "La flota de las Indias", basado en distintos personajes históricos que narran la historia líquida del mestizaje entre México, España y Asia.

El cóctel dedicado a Diego Velázquez. / Mezcaloteca

Diego Velázquez

Ingredientes: Mezcal Unión macerado con aceituna negra y achiote, licor de naranja Alma Finca y vermut rojo de Jerez.

"Este cóctel está inspirado en el gobernador Diego Velázquez y es de los más servidos en Mezcaloteca. En realidad se trata de un vermut preparado. Usamos ingredientes inspirados en el mestizaje mexicano, mezclando el achiote, el licor de naranja agria propio de Yucatán, aceituna negra y el vermut de Jerez para darle seguimiento a la historia de estos viajes que salían del sur de España hacia Cuba, terminando en México".

El cóctel La Reina de Mezcaloteca. / Mezcaloteca

La Reina

Ingredientes: Raicilla La Venenosa, tequila Tequileño, vino cream de Jerez y agua de tomate.

"Está inspirado en la realeza. Aquí la idea fue tomar un ingrediente que viajó desde México y que se adaptó a España. Por eso usamos tomate natural que se muele y se sazona hasta tener un zumo. Lo potenciamos con tequila Tequileño y para contrarrestar necesitábamos algo dulce. La idea que tuvimos fue hacerlo con una raicilla que se hace en el sur de Jalisco, que por su cercanía con el volcán tiene notas lácticas, frutales y dulces. Y por último para ensamblar estos sabores usamos un poco de vino Cream de Jerez. Con esto obtenemos un cóctel muy complejo, que no solo busca gustar, sino ser único (y un poco polémico). Como la realeza".

China Poblana, otro de los cócteles de Mezcaloteca. / Mezcaloteca

China Poblana

Ingredientes: Mezcal Derrumbes de San Luis Potosí, licor de 'chinotto' carbonatado, agua de pimienta roja y papaya.

"China Poblana es un ejemplo de mestizaje. En esta ocasión, entre México, España y Asia. Está dedicado a una mujer inspirada en un personaje real: una princesa asiática que fue casada con un conde en México. El nombre de "China Poblana" no se refiere a que sea de Puebla, México, sino a que es una "mujer del pueblo". Y representa lo que es México, una mezcla de culturas indígenas, españolas y asiáticas.

En este cóctel usamos un mezcal de San Luis Potosí, porque tiene notas verdes de jalapeño, y para equilibrar, las notas dulces llegan a través de una extracción de papaya que se hace de manera natural y se termina con un licor de 'chinotto', que es un cítrico que viene de Filipinas y se gasifica de manera natural para que tenga una burbuja más fina y fresca".