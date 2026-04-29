Tragos diferentes
El salto de las bebidas sin alcohol: de hongo de arroz o de kéfir de membrillo
Las 'Nolo' que ya están en el mercado ofrecen alternativas al vino y acompañan y maridan la comida entera
¿A qué sabe el vino desalcoholizado?
Los 5 vinos sin alcohol favoritos de David Seijas
Roberto Cubero (EFE)
Kéfir de membrillo, 'koji' -hongo de arroz- o cerezas ácidas son la base de las nuevas bebidas 'Nolo' -sin alcohol- que ya están en el mercado para dar alternativas al vino y que acompañan y maridan la comida entera, desde el aperitivo al postre. El campus EDA Drinks & Wine, del Basque Culinary Center, ha celebrado en Vitoria un encuentro sobre las nuevas bebidas donde el joven investigador Alejandro Acosta, jefe de I+D de Muri Drinks (Copenhague), ha explicado sus proyectos.
Muri, que empezó hace cinco años, vende en 28 países y elabora 100.000 botellas al año -lo que una bodega mediana de Rioja-, a unos 25 euros cada una. Es uno de los protagonistas del salto de las bebidas 'Nolo' -del inglés no alcohol-, que surgieron hace una década para dar alternativas al vino: "Que si no quieres tomar alcohol, no tengas que tomar siempre una Coca-cola o una cerveza sin alcohol", como describe Acosta.
Todo empezó con zumos y 'kombuchas'
Las 'Nolo' empezaron con zumos y 'kombuchas', y ahora se ha dado el siguiente paso a algo más complejo y de calidad, que "ni es vino ni trata de replicarlo". Es "gastronomía líquida", bebidas elaboradas capa a capa, como un plato, diseñadas para acompañar la comida, para maridar desde el aperitivo al postre.
Cada una tiene una base y se elabora con técnicas recogidas de toda la gastronomía, desde la clarificación por congelación como se hace el mundo de la sidra para las manzanas, carbonotación del mundo de la cerveza, fermentación con levadura o con 'lactobacillus', hasta ultrasonidos.
Ni saben a vino ni intentan replicarlo
Por ejemplo, la bebida para el aperitivo: la base es de kéfir de membrillo -de granjeros daneses, sin concentrados ni aditivos-, se tritura y macera, lo que da fruta y textura por el kéfir. Después, para conseguir acidez, se usan arándanos blancos fermentados con una levadura de sauvignon blanc que produce aromas. Luego, para darle cremosidad, se usa 'kvass', una fermentación tradicional de Europa del Este, y se redondea con té jazmín.
Se consigue una bebida espumosa, fresca, seca, con algo de fruta. "No sabe a vino ni intentamos replicarlo. Solo en el momento de consumo: es la alternativa al champán para las ostras".
Cada bebida tiene su punto de partida y se van añadiendo capas: el tinto tranquilo se consigue en base a cerezas ácidas, un kefir de laurel y una infusión de pimiento verde; el rosado espumoso parte de una base de zarzamoras maceradas y ruibarbo ahumado, más seca y muy especiada.
La bebida de postre es la más diferente: se basa en el 'koji' -el hongo de arroz usado habitualmente para la salsa de soja- con el que se consigue una base cremosa, 'umami', a la que añaden una infusión de semillas de cereza y un kéfir de agua de lavanda ahumada. "¿Qué opción tiene que el que se tomaría un Pedro Ximénez en el postre si no toma alcohol? Hay pocas cosas. Intentamos darle esa alternativa, con componentes de calidad y una etiqueta limpia, sin sulfitos ni aditivos", pero con técnica e imaginación.
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números