Así es The Circle, la primera coctelería creada y dirigida por mujeres de Europa (y está en Barcelona)

Si hay una época revestida por un aura romántica en lo que se refiere al ámbito de la bebida, esa es la ley seca. No hay nada mejor que prohibir algo para hacerlo aún más atractivo. En los primeros años de la década de los 20 en el siglo pasado en Estados Unidos, dar de beber se convirtió en un acto de rebeldía: proliferaron los ‘speakeasys', locales clandestinos a los que acudir para saciar la sed (de alcohol).

Ese espíritu furtivo ha sido homenajeado muchas veces por los bares de la coctelería. Pero en pocas ocasiones de una forma tan rupturista como lo hace The Circle, ubicado en el Hotel Hesperia Gòtic (Ample, 31). Uno llega allí, se encuentra una puerta con un círculo, accede y lo que se topa es un espacio de inequívoco estilo clásico: cortinajes, butacas bajas, moqueta en el suelo, paneles de madera, luz tenue, música de jazz o swing...

Pero allí donde el peso de lo leído y absorbido durante décadas de cultura popular hace esperar un ambiente masculino, The Circle desactiva esas expectativas: es la primera (y única) coctelería de Europa creada y dirigida por mujeres.

Así es el espacio interior de The Circle. / The Circle

Un proyecto cien por cien femenino desde la raíz

La 'manager' Génesis Gélvez y la 'bartender' Vitória Leandro forman el dúo que lleva los mandos del bar. Junto a ellas, la consultora Raiza Carrera, responsable no solo del concepto, sino del menú del bar. “El proyecto nace cuando me contacta el que era responsable de ‘food & beverage' de BN Grup, Christian Valls, me propone esta idea. Aunque hay muchas 'bartenders' en Barcelona, tuve mis dudas porque, a veces, intentas concienciar sobre igualdad de oportunidades y provocas el efecto contrario a lo que buscas”, señala Carrera. “Era como un gran desafío”

Sin embargo, Carrera tuvo la suerte de conocer a Génesis Gélvez, primera mujer en ganar una competición internacional de coctelería, la Latin American Cocktail Championship, y fundadora de Siren Punch, un proyecto que ofrece experiencias innovadoras en coctelería. “Me la habían recomendado amigos de la industria y cuando llegó a Barcelona desde Colombia, quedamos, nos conocimos, fuimos a un par de bares y se generó una amistad. Surgió también esa parte de querer ayudarnos entre inmigrantes que llegan aquí -Raiza Carrera es de Lima-. Cuando el proyecto surgió, pensé en ella: era perfecta”.

Para Gélvez, entrar en el proyecto le dio también la estabilidad que necesitaba: “Me tocaba renovar los papeles en diciembre y, de repente Raiza me llamó, y me dije ‘ya está, ya puedo trabajar’. Fue después cuando me explicó que era un proyecto de mujeres y pensé que era un auténtico regalo”.

Dos de los cócteles de The Circle: El luto de Sylvia y El silencio de Alejandra. / The Circle

Cócteles en homenaje a mujeres poetas

The Circle cierra el círculo (nunca mejor dicho) con un menú, diseñado por Raiza Carrera, en la que las poetas llamadas ‘malditas’ entran en la formulación líquida como inspiración. Así sucede con El luto de Sylvia (Plath), con una base de whisky, al que se le ha aplicado un ‘fat-wash’ -técnica que permite incluir sabores de grasas en destilados- de mantequilla, con ‘bitter', ‘amaro’ y licor de plátano. O El Silencio de Alejandra (Pizarnik), con, de nuevo, whisky, ratafía, aperitivo de rooibos, cordial de Jerez y cereza y sorbete de naranja.

Sí, hay mucho whisky, tanto en las formulaciones de los cócteles, como en una carta de degustación que incluye multitud de referencias, tanto escocesas, como estadounidenses, irlandesas o japonesas. “Tomamos ese cliché que dice que el whisky es una bebida masculina y que las mujeres prefieren bebidas dulces… y le damos la vuelta porque pensamos que realmente esto hoy en día no es así”, cuenta Carrera.

El resto del menú líquido surge también de ideas derivadas de las propias calles o plazas del Gòtic: “Barcelona es una ciudad muy inspiradora y hay cócteles como Catedral de Ecos que hacen referencia a espacios como la Plaça del Rei”, añade Carrera.

The Circle, la primera coctelería de Europa dirigida por mujeres. / The Circle

La tercera pata del proyecto es Vitória Leandro, brasileña se formó como bartender mientras estudiaba cocina y pastelería en la Escola Bellart de Barcelona. Pero ellas solo son las caras visibles. En The Circle hay más mujeres involucradas: “Trabajamos codo con codo con Lucía Arroyo, directora general del hotel”, explica Carrera. Y en cocina también hay una chef al frente, Celsa Savedra.

Porque sí, en The Circle, también se pica. “Tenemos un menú degustación de once pasos que se marida con todos los cócteles del menú en versión mini”, explica Leandro. También hay serie de bocados para pedir a la carta y “pensados para acompañar, porque lo que debe brillar es el cóctel”, entre los que se encuentran los dados de salmón con mayonesa de eneldo y ralladura de lima, o la coca de ‘foie micuit’, con cebolla confitada, reducción de vinagre de Módena y cebollino.

A punto de cumplir el primer año, las mujeres detrás de The Circle muestra su satisfacción por la evolución de un proyecto abierto a todo el mundo -pese al estigma de estar dentro de un hotel-. “Buscamos ser un bar muy abierto, trabajamos con una barra a la que los clientes pueden incluso asomarse. Les animo a ver cómo preparo esta o aquella bebida o a conocer la colección de cócteles que tenemos”. Y así se cierra otro círculo más: el de la confianza con el cliente