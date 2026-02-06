Damm celebra 150 años con una cerveza 'lager' de guarda lenta: Bohemia Reserva 150

Damm conmemora su 150º aniversario con el lanzamiento de Bohemia Reserva 150, una cerveza 'lager' de guarda lenta, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, con ingredientes 100% naturales y sometida a una maduración prolongada que le permite alcanzar una gran profundidad y equilibrio, ha informado la compañía en un comunicado.

Según ha señalado Damm, "este proceso paciente es reflejo del conocimiento y la experiencia acumulados por los maestros cerveceros de Damm a lo largo de generaciones, y conecta directamente con aquel espíritu fundacional que sitúa el tiempo y el oficio en el centro de la elaboración".

Con carnes, guisos, tapas, fritos, embutidos, quesos curados, pescados azules y ahumados

El resultado, ha indicado, es una cerveza "intensa pero equilibrada, de amargor moderado y con matices herbáceos, que expresa el carácter y la frescura propios de la tradición cervecera de la compañía".

Esta birra, que ya está disponible en la tienda 'online' de Damm, es una "cerveza versátil, perfecta para acompañar carnes y guisos, tapas y fritos, embutidos, quesos curados y pescados azules y ahumados".

La Fábrica de la Bohemia

Bohemia Reserva 150 toma su nombre de la Fábrica de la Bohemia, el antiguo recinto cervecero inaugurado en 1905 en la calle de Rosselló de Barcelona -actual Antigua Fábrica Estrella Damm-, un espacio que ha llegado hasta la actualidad convertido en "uno de los principales polos culturales y sociales de la ciudad".

La imagen de Bohemia Reserva 150 también conecta con este legado, ya que la etiqueta se inspira en las primeras etiquetas de Damm de finales del siglo XIX, reinterpretadas con un lenguaje contemporáneo y modernista.

Una historia que empezó en 1876

La historia de Damm comienza en 1876, cuando el maestro cervecero August Kuentzmann Damm y su esposa Melanie dejaron su Alsacia natal y se establecieron en Barcelona para cumplir su sueño, elaborar cerveza. Un siglo y medio después, aquel sueño se ha convertido en un grupo empresarial con presencia en los cinco continentes.

A Estrella Damm se han sumado más de 30 especialidades y marcas cerveceras, así como una cartera de productos que incluye aguas, refrescos y productos lácteos, además de negocios de restauración, distribución capilar, gestión de eventos e innovación basada en datos e inteligencia artificial.

Un año de actividades

El lanzamiento de Bohemia Reserva 150 marca el inicio del programa de actividades que Damm desarrollará a lo largo de 2026 para conmemorar su 150º aniversario. A comienzos de año, la compañía presentó el logotipo conmemorativo de la efeméride, una "identidad visual que sintetiza su legado histórico y su mirada hacia el futuro". Este distintivo acompañará los principales actos, proyectos e iniciativas vinculados a la celebración, así como al 'packaging' de Estrella Damm.

Este 2026, Damm desplegará un programa de actividades que se extenderá a distintos puntos del territorio, con propuestas "pensadas como una celebración compartida y abierta a la sociedad". La música y la gastronomía serán las protagonistas de una programación especial de encuentros y experiencias vinculadas a estos ámbitos.

Inauguración del Espacio Inmersivo de la Antigua Fábrica Estrella Damm

Uno de los hitos de la celebración del 150º aniversario de Damm será la inauguración del Espacio Inmersivo de la Antigua Fábrica Estrella Damm, en Barcelona. Concebido como una exposición permanente y experiencial, este nuevo espacio permitirá a los visitantes recorrer los 150 años de historia de Damm, desde las campañas más emblemáticas de Estrella Damm hasta la colaboración con entidades en los ámbitos del deporte, la cultura y la gastronomía, ofreciendo una inmersión completa en la cultura y la identidad de la empresa.

Con este programa de actividades, Damm celebra "150 años de historia compartida con la sociedad, reafirmando su compromiso con el territorio y proyectándose hacia el futuro con la misma vocación, espíritu innovador y arraigo al entorno que han definido a la compañía a lo largo de generaciones".