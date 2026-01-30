Tragos con personalidad
Y tú, ¿qué signo del zodiaco eres? Pues este es tu cóctel (y esto es lo que lleva el que representa Acuario)
El restaurante Mr. Porter propone una carta de combinados inspirados en la carta astral
El cóctel más caro de España cuesta 1.000 € y se sirve en Barcelona
Dos coctelerías de Barcelona, entre las 5 mejores del mundo del 2025
El whisky de los 6.000 euros que ha vendido casi todas sus botellas en España
El restaurante Mr. Porter ha creado una carta de cócteles con destilados 'premium' inspirada en los signos del zodiaco en la que cada creación se ha diseñado para encarnar la esencia, el carácter y la energía emocional de cada personalidad astrológica. De este modo, no solo se puede elegir un trago por su sabor sino también por la identidad que representa.
Así, por ejemplo, Piscis se presenta como una creación seca, marina y delicada, elaborada con vodka, hoja de ostra, pomelo, 'mix' mediterráneo y aire de mar, evocando la sensibilidad, la intuición y la fluidez propias de este signo de agua.
Escorpio toma forma a través de una combinación aromática y poderosa de ginebra, higo, vermut de rosa y licor de hierbas, una propuesta intensa que, según Mr. Porter, "refleja el magnetismo, la profundidad y el misterio que caracterizan este signo".
Aries es un cóctel vibrante, elaborado con vodka, pimienta negra, fruta de la pasión, fresa y caramelo; una mezcla picante, afrutada e intensa que conecta con la energía, el impulso y el carácter apasionado de este signo de fuego.
Qué lleva el cóctel inspirado en Acuario
Ahora que estamos bajo el signo de Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero), hemos preguntado por lo que lleva el cóctel que lo que representa, que, según Mr. Porter, es "originalidad, rebeldía, visión futurista y un aire excéntrico".
Por eso han pensado en un trago "creativo, innovador, independiente y un poco impredecible". "Rompe esquemas, mezcla lo inesperado y busca siempre lo distinto", añaden sobre este combinado refrescante, cítrico y suave.
El cóctel de Acuario lleva ginebra Bombay Sapphire, cardamomo, manzanilla y soda especiada de naranja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera