Y tú, ¿qué signo del zodiaco eres? Pues este es tu cóctel (y esto es lo que lleva el que representa Acuario)

El restaurante Mr. Porter ha creado una carta de cócteles con destilados 'premium' inspirada en los signos del zodiaco en la que cada creación se ha diseñado para encarnar la esencia, el carácter y la energía emocional de cada personalidad astrológica. De este modo, no solo se puede elegir un trago por su sabor sino también por la identidad que representa.

Así, por ejemplo, Piscis se presenta como una creación seca, marina y delicada, elaborada con vodka, hoja de ostra, pomelo, 'mix' mediterráneo y aire de mar, evocando la sensibilidad, la intuición y la fluidez propias de este signo de agua.

El cóctel de Mr. Porter inspirado en Escorpio. / El Periódico

Escorpio toma forma a través de una combinación aromática y poderosa de ginebra, higo, vermut de rosa y licor de hierbas, una propuesta intensa que, según Mr. Porter, "refleja el magnetismo, la profundidad y el misterio que caracterizan este signo".

El cóctel de Mr. Porter inspirado en Aries. / El Periódico

Aries es un cóctel vibrante, elaborado con vodka, pimienta negra, fruta de la pasión, fresa y caramelo; una mezcla picante, afrutada e intensa que conecta con la energía, el impulso y el carácter apasionado de este signo de fuego.

Qué lleva el cóctel inspirado en Acuario

Ahora que estamos bajo el signo de Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero), hemos preguntado por lo que lleva el cóctel que lo que representa, que, según Mr. Porter, es "originalidad, rebeldía, visión futurista y un aire excéntrico".

Por eso han pensado en un trago "creativo, innovador, independiente y un poco impredecible". "Rompe esquemas, mezcla lo inesperado y busca siempre lo distinto", añaden sobre este combinado refrescante, cítrico y suave.

El cóctel de Acuario lleva ginebra Bombay Sapphire, cardamomo, manzanilla y soda especiada de naranja.