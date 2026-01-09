El sello Vins de Finca Qualificada añade cinco vinos (y otras noticias a tragos)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro lo que pasa en el mundo del vino, la cerveza y la coctelería.

Los representantes de las bodegas cuyos vinos han obtenido el sello Vi de Finca Qualificada. / El Periódico

El sello Vins de Finca Qualificada añade cinco vinos

Cinco nuevos vinos de dos denominaciones de origen han recibido la distinción de Vins de Finca Qualificada, el máximo reconocimiento que puede conseguir el vino catalán por parte del Govern de la Generalitat, y garantía del trabajo continuado en el viñedo, el esfuerzo, la constancia y la exigencia de las bodegas que lo alcanzan. Se trata de los vinos La Capella, La Creu, La Romana y Monreal, de la bodega Can Bas (DO Penedès); y Singular Negre, de Collbaix (DO Pla de Bages).

Se considera Vi de Finca Qualificada aquel que se produce en un entorno determinado, de una extensión inferior a la de un término municipal y con características propias. El nombre debe estar ligado a los viñedos de los que se obtiene y contar con el informe previo de su consejo regulador. Deben cumplir, entre otros, estos requisitos: un mínimo de 10 años en el registro de la DO, un rendimiento de producción de vid un 15% inferior al establecido por la DO y una nota superior del comité de cata; el propietario de los viñedos debe coincidir con el de la bodega, y la elaboración debe hacerse en una bodega situada en la finca o en las proximidades; debe producirse en un entorno específico, con sus propias características de suelo y microclimáticas; la bodega debe contar con una trayectoria de prestigio y calidad de 10 años o más, y debe haber una trazabilidad específica integral desde la producción a la comercialización. Con nuevos vinos, el sello Vins de Finca Qualificada alcanza las 24 referencias de 6 Denominaciones de Origen.

Varios concursantes en una edición anterior del Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas celebrado en el Casino de Madrid. / Instagram

Las inscripciones para el 18º Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas se agotan en 2,54 minutos

Las inscripciones para el 18º Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas se han agotado en 2,54 minutos, batiendo su propio récord. La nueva edición del concurso se celebrará el domingo 22 de febrero en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, donde 125 parejas de catadores optarán a un premio total de 50.000 euros: 35.000 euros para la primera clasificada; 10.000 para la segunda y 5.000 para la tercera. Deberán averiguar el origen, el tipo de uva, el elaborador o la marca, entre otros parámetros, de 7 vinos en la fase clasificatoria -con 125 parejas- y 7 vinos más en la gran final, en la que solo habrá una decena de dúos. Además del certamen, habrá una feria de vinos con más de 30 bodegas y una degustación de quesos de Ardai.

Las cervezas solidarias Manso y Mistral. / El Periódico

Manso y Mistral, dos cervezas solidarias con los más vulnerables del barrio de Sant Antoni

La fundación De Veí a Veí y Lambicus, con producción local de St. Boi Brewery e ilustraciones originales de Reskate Studio que recuerdan murales urbanos e imágenes populares actuales, acaban de lanzar Manso y Mistral, dos cervezas artesanas sin gluten cuyos beneficios íntegros se destinarán a la compra de alimentos para las familias que atiende De Veí a Veí, que desde hace más de diez años apoya a personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de Sant Antoni. Manso es una IPA fresca, aromática, equilibrada y muy fácil de beber, pensada para quien busca intensidad sin estridencias, y Mistral es una 'blonde ale' suave y refrescante, accesible y ligera, ideal tanto para amantes de la cerveza artesana como para quien se acerca a ella por primera vez. Se pueden adquirir en la Lambicus Shop (Rocafort, 9); así como en la sede de De Veí a Veí (Borrell, 77). También se podrá encontrar en todos los eventos que se celebren en el barrio y en diversos puntos de venta colaboradores.

Una de las creaciones de La Coctelería del Mar. / El Periódico

La Coctelería del Mar reinterpreta el océano a tragos

El restaurante The Lot (Santaló, 103) cuenta con un nuevo espacio en la planta superior llamado La Coctelería del Mar, donde reinterpreta el océano a tragos: cada cóctel está inspirado en el entorno marino y juega con cítricos, hierbas mediterráneas, notas salinas y ahumados suaves, creando una carta que busca sorprender sin artificios. La barra, de líneas limpias y materiales nobles, se convierte en el eje de un ambiente pensado para disfrutar con calma: combina madera clara, piedra natural y metal oscuro.