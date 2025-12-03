El cóctel más caro de España cuesta 1.000 € y se sirve en Barcelona

Shôko es un espacio que fusiona las cocinas asiáticas y mediterráneas en el que no falta la coctelería creativa. Además, se transforma en uno de los locales de referencia en ocio nocturno de Barcelona. Acaba de lanzar el cóctel más caro de España, llamado Time in your lips.

"Buscábamos algo que nadie tuviera", explican los responsables del establecimiento sobre este combinado que juega con el concepto de que el tiempo es oro (y de que todos sus ingredientes necesitan tiempo para elaborarse). Pues a precio de oro está este cóctel creado por Yeray Monforte, pues cuesta 1.000 euros.

Estos son los ingredientes que lleva y el paso a paso para elaborarlo.

Ingredientes (y precios)

40 ml de tequila Gran Patrón Burdeos (550 € la botella)

180 ml de champán Louis Roederer Cristal Rosé (600 € la botella)

15 ml de cordial de oro comestible (10 € la pieza de oro)

30 g de caviar de Beluga (70 €)

Ostras (5 € la pieza)

Elaboración