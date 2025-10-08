Dos coctelerías de Barcelona, entre las 5 mejores del mundo del 2025

La competición The World's 50 Best Bars 2025 ha dado hoy su veredicto desde Hong Kong: el mejor bar del mundo se llama Leone y está en... Hong Kong. En el 2024, la coctelería mexicana Handshake Speakeasy estaba en el número uno y ha intercambiado posiciones con Leone.

Las coctelerías barcelonesas han hecho una vez más un papel meritorio y Sips, de Marc Álvarez y Simone Caporale, ha quedado en el tercer puesto (el mismo que el año pasado) y Paradiso, de Giacomo Giannotti, en el cuarto: en el 2024 estaba en el décimo.

Ambas lugares de copeo fino ya ocuparon la primera plaza: Sips en el 2023 y Paradiso, en el 2022. El capo Caporale ha tenido, además un premio individual: el Icon o maestro de maestros.

El equipo de la coctelería Paradiso. / EP

Entre las 100 mejores coctelerías del planeta hay seis españolas, cinco en Barcelona.

3. Sips (Barcelona)

4. Paradiso (Barcelona)

37. Samón Gurú (Madrid)

83. Dr. Stravinsky (Barcelona)

85. Boadas (Barcelona)

89. Foco (Barcelona)

La lista completa de The World's 50 Best Bars

1/ Leone (Hong Kong)

2/ Handshake (México)

3/ Sips (Barcelona)

4/ Paradiso (Barcelona)

5./ Tayēr + Elementary (Londres)

6/ Connaught Bar (Londres)

7/. Moebius (Milán)

8/ Line (Atenas)

9/ Jigger & Ponny (Singapur)

10/ Tres Monos (Buenos Aires)

11/ Alquímico (Colombia)

12/ Superbueno (Nueva York)

13/ Lady Bee (Lima)

14/ Himkok (Oslo)

15/ Bar Us (Bangkok)

16/ Zest (Seul)

17/ Bar Noveau (París)

18/ Bar Benfiddich (Tokio)

19/ Caretaker's Cottage (Melbourne)

20/ The Cambridge Public House (París)

21/ Satan's Whiskers (Londres)

22/ Locale Firenze (Florencia)

23/ Tlecan (Mexico City)

24/ Tan Tan (Sao Paulo)

25/ Mirror Bar (Bratislava)

26/ Cochinchina (Buenos Aires)

27/ Baba Au Rum (Atenas)

28/ Nouvelle Vague (Tirana)

29/ Hope & Sesame (Guangzhou)

30/ Danico (París)

31/ Scarfes Bar (Londres)

32/ Svanen (Oslo)

33/ Sastrería Martínez (Lima)

34/ Panda & Sons (Edimburgo)

35/ Röda Huset (Estocolmo)

36/ Mimi Kakushi (Dubai)

37/ Salmón Guru (Madrid)

38/ Coa (Hong Kong)

39/ Sip & Guzzle (Nueva York)

40/ Drink Kong (Roma)

41/ Double Chiken Please (Nueva York)

42/ Maybe Sammy (Sidney)

43/ 1930 (Milán)

44/ Jewel of the South (Nueva Orleans)

45/ Virtú (Tokio)

46/ Overstory (Nueva York)

47/ The bar in front of the bar (Atenas)

48/ The Bellwood (Tokio)

49/ Bkk Social Club (Bangkok)

50/ Nutmeg & Clove (Singapur)