El whisky de los 6.000 euros que ha vendido casi todas sus botellas en España

A pesar de su precio, 6.000 euros, los coleccionistas de whiskys no se llevarán las manos a la cabeza, sino al bolsillo. Porque los hay dispuestos a pagar ese precio por una botella del Yamazaki 25 Mizunara que ha sacado al mercado la destilería japonesa House of Suntory. La prueba es que, de las 34 que han llegado a España, se han vendido casi todas.

Y no todas se beberán, sino que serán guardadas como un trofeo en las vitrinas de los adinerados compradores. Algunos, con afán de negocio, esperarán unos meses o años a que se revaloricen para revenderlas a un precio mucho mayor.

Más de 100.000 euros

Así funciona este mercado de whiskys súper 'premium'. El que Yamazaki envejeció durante 40 años se vendió en 2024 por 40.000 euros; solo llegaron dos unidades a nuestro país, y las dos tenían comprador de antemano. El añejado durante 55 años se lanzó al mercado en 2021 por 60.000 dólares, de modo que quien quiera adquirirlo en el mercado de segunda mano tenga que pagar por él más de 100.000 euros.

El whisky Yamazaki 25 Mizunara. / El Periódico

Pero volvamos al whisky 'single malt' de los 6.000 'pavos' que elabora Yamazaki, destilería a media hora de Kyoto que se convirtió en la primera de su país cuando la creó Shinjiro Torii en 1923. ¿Por qué ese precio? Pues, básicamente, porque ha envejecido en toneles de roble japonés, una madera que es muy escasa (tanto que estos árboles están protegidos por el gobierno nipón), que resulta muy complicada de trabajar por su rigidez (los toneleros se las ven y se las desean para conseguir darle forma) y que es propensa a las filtraciones.

Una madera muy difícil de trabajar

De ahí que apenas se utilice para añejar whisky. De hecho, la escasa cantidad de este roble se destinaba a la construcción de casas, pero se comenzó a utilizar en los años 40 del siglo pasado ante la escasez de las variedades americana y europea. Hoy en día, solo el 1% de los whiskys de House of Suntory han pasado por 'mizunara'.

El problema era, y es, que se necesita mucho tiempo para que esta madera deje su sello en el destilado. A partir de los 10 años empieza a soltar algunas notas, que a partir de los 15 empiezan a ser más evidentes; y a partir de los 25 ya empieza a exhibir todo su potencial, aunque lo mejor es que repose ahí bastante más.

Recuerdos a incienso, sándalo, coco, canela...

Si el roble americano, la madera más usada en el mundo de los whiskys, aporta toques de vainilla, el japonés deja su impronta con recuerdos a incienso, sándalo, coco, canela y maderas nobles como caoba, además de notas especiadas y un toque de humo etéreo.

"Es un viaje sensorial que evoca templos antiguos, bosques húmedos y la serenidad del Japón más profundo", explica Adrián Castillo, embajador de The House of Suntory, grupo al que pertenece Yamazaki. El experto apunta que por todo ello "no es casualidad que las ediciones de Yamazaki con 'mizunara' sean algunas de las más codiciadas del mundo".

Ese 'viaje' se puede hacer sin tener que comprar la botella de 70 centilitros ni salir de Barcelona: Dry Martini, que ha estrenado la llamada sala Hibiki para realizar catas y ofrecer experiencias alrededor del whisky japonés (la primera en Europa), ofrece un trago de 5 centilitros... por 1.200 euros.