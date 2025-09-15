De limón, mora y pera, Polonia infusiona el vodka orgánico más 'premium' del mundo

Tragos llenos de matices elaborados con el milenario centeno polaco Dankowski, agua y frutas orgánicas. Esta es la nueva apuesta de Belvedere para perpetuar el potente sabor tradicional del vodka que ahora infusiona con limón, mora y pera en una nueva estrategia del grupo de lujo LVMH, decidido a elevar a los combinados al olimpo de la coctelería internacional.

Belvedere vuelve a emplear la peculiar cepa de este cereal, que solo se cultiva con éxito en las llanuras de Polonia, en busca del carácter y del sabor de esta bebida que ahora reactualiza con la gama Belvedere Organic Infusions, con certificación 100% orgánica.

Años de pruebas y catas

Tras años de pruebas y catas en colaboración con la casa de aromas francesa Robertet, la nueva apuesta de Belvedere presenta tres variedades: Lemon & Basil, una mezcla de limón orgánico y albahaca verde fresca, con extractos botánicos de flor de saúco; Pear & Ginger, con pera orgánica madura y jugosa, acompañada de jengibre sutilmente picante con un toque de miel de tilo; y Blackberry & Lemongrass, una combinación aromática de moras con hierba de limón y salvia.

La originalidad está en combinar los sabores frutales con hierbas, especias y flores que aportan profundidad a la mezcla sin enturbiar los sabores naturales. Belvedere es una marca de vodka de lujo polaco elaborado a partir de centeno y producido en la localidad polaca de Żyrardów.

Apoyo al productor local

A la hora de escoger los ingredientes, como la pera, el jengibre, la miel de tilo, el limón, la albahaca, la flor de saúco, la mora, la salvia y la hierba de limón, la marca apuesta por productores de confianza procedentes de todas partes del mundo. Además, para garantizar la máxima calidad de la materia prima y mitigar posibles problemas de abastecimiento, todos los proveedores cuentan con la certificación ecológica y cumplen estrictos criterios de selección.

Asimismo, el centeno polaco ecológico que se destila para crear el vodka tiene un proceso de producción 100% trazable y es cultivado exclusivamente por una serie de agricultores de confianza en Polonia.

Destilación cuádruple

El centeno polaco es un grano milenario cuyas características en el vodka se extraen mediante un proceso de destilación ancestral en el que intervienen elementos como el fuego y el agua. El centeno se convierte en una base perfecta para añadir los jugos frutales y los productos botánicos.

En la destilería, Belvedere aprovecha la energía del fuego para una destilación cuádruple. Gracias a este proceso, se consiguen los característicos sabores matizados de estos tragos definidos por el 'terroir'.

Agua filtrada y purificada

Después, el aguardiente de centeno se mezcla con agua filtrada y purificada. Una vez hecho eso, añade los jugos 100% orgánicos obtenidos de las frutas y productos botánicos procedentes de todo el mundo, que proporcionan el sabor. Por último, se deja reposar y asentar suavemente durante unas semanas, antes de embotellar en la destilería.

Sin gluten

La bebida espirituosa se elabora a partir de granos de centeno ricos en hidratos de carbono que contienen gluten. Sin embargo, el proceso de fermentación y destilación utilizado para crear el vodka elimina todas las trazas, por lo que Belvedere Organic Infusions no contiene gluten. Esto es así en todas las bebidas espirituosas elaboradas a partir de la destilación de cereales y a las que no se les ha añadido posteriormente ningún ingrediente que contenga gluten.

Belvedere Organic Infusions, junto con todos los demás licores de la firma, son elaborados por maestros destiladores de centeno en Polmos Żyrardów, la destilería más antigua del mundo de Belvedere que está situada al borde de la llanura de Mazovia, una vasta región plana al oeste de Varsovia.