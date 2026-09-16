¿Están en crisis los restaurantes gastronómicos o el menú degustación? Estas novedades dicen que no

Llevamos todo el año con el runrún constante de que el restaurante gastronómico está en crisis, que el comensal busca opciones más informales, que el menú degustación ya no interesa y demás ataques a la línea de flotación de lo que siempre ha considerado como la Champions League de la hostelería.

Y sin embargo, hay iniciativas que van contracorriente. Una de ellas es Bresa (Villanueva, 21), el nuevo restaurante de los hermanos Aparicio -Javier y Paco- y que se presenta como un establecimiento gastronómico, con un peso fundamental del producto. "Si analizas nuestra historia, verás que hay una trayectoria lógica: primero abrimos Cachivache, que era un restaurante para todos los públicos; después La Raquetista en el barrio de Ibiza, con un perfil un poco más gastronómico; después Salino, que daba un saltito más, y ahora Bresa, que nos va a permitir aplicar todo lo que hemos aprendido en estos años", cuenta Javier. La fecha de apertura prevista es el 12 de octubre.

Uno de los platos de Bresa, de los hermanos Aparicio, de próxima aparición. / Bresa

"La primera diferencia es que aquí no va a haber zona de bar, solo restaurante. La segunda, que queremos que la mejor materia prima sea alrededor de la que gira todo el concepto: solomillo gallego, calamar de potera de la Bretaña francesa, merluza de Burela, bogavante azul, concha de O Percebeiro... La carta va a tener un formato imprimible para reflejar los cambios, que irán de acuerdo con la disponibilidad en el mercado y la temporalidad", añade Javier. El espacio irá en consonancia para dejar protagonismo al producto: con la madera, la piedra y los materiales naturales aportando calidez y elegancia.

Sobre la decisión de montar un gastronómico -el ticket oscilará entre 80 y 100 euros y habrá una potente carta de vinos nacional e internacional- Javier opina que "tiene público, porque se está dando una polarización. En el día a día quizá la gente ha ido reduciendo su gasto diario en comer, pero, al mismo tiempo, hay una gran demanda de experiencias en Madrid. No hay más que ver los más de 300 eventos que hay al año en el Movistar Arena o las residencias de Bad Bunny o de Shakira", apunta. "Además, si te fijas en las reseñas de Google, los restaurantes de un perfil más caro son siempre los mejor valorados. Eso quiere decir algo".

Sexto, ambición gastronómica

Este septiembre también trae la puesta de largo del segundo espacio gastronómico en el edificio de la discoteca Kapital (Atocha, 125). A Quintoelemento, el restaurante gastronómico con dejes asiáticos comandado por el chef Juan Suárez de Lezo, se suma ahora Sexto, otra propuesta que envida aún más, dejando fuera la carta y fiándolo todo al menú degustación.

Juan Suárez de Lezo, al frente del nuevo Sexto. / Ana Gómez

El menú, que solo se ofrece a mediodía, es 'biográfico', en el sentido de que hace un repaso por lo aprendido por Suárez de Lezo en toda su trayectoria como cocinero, con paradas en sus viajes y en sus experiencias. Entre las propuestas, quisquilla con cremoso de chiles, texturas de carabinero, rodaballo con guisantes lágrima o corzo con cruasán de patata.

"Si tuviéramos que preocuparnos de las tendencias, de si el menú degustación se lleva o no, de la competencia... no haríamos nada. Ha habido quién me ha dicho que por qué otro restaurante en Madrid si ya hay muchos. Creo que hay espacio para todos", explica Suárez de Lezo. Al chef no le asusta la idea de empezar únicamente con el discutido menú degustación. "Creo que la verdadera tiranía a la que puedes someterte son las tendencias, no el menú degustación. A la propuesta actual se sumará una vegetariana en un par de meses: "Me gusta mucho cocinar y ofrecer la mayor variedad posible de conceptos", remata el chef. El precio del menú es de 150 euros y cuenta con un maridaje opcional por 90 euros más.

El equipo de Ekö Bistró, que estrena menú degustación. / Ekö Bistró

Ekö Bistró estrena menú degustación

Otros dos valientes que también se lanzan a la piscina (de aguas revueltas) del menú degustación son Íñigo Uribe y Eden Monoyez, chef y sumiller, ambos jovencísimos, de Ekö Bistró (Sagasta, 23), espacio que cumplió su primer año al inicio del verano. La propuesta que faltaba en Madrid este espacio con una cocina a caballo entre España y Francia, que ya ofrecía opciones a la carta y en barra.

"Creemos que el menú degustación da la opción de que los clientes tengan una panorámica de mi trabajo. Si un cliente viene, pide dos platos y se llena, se pierde la posibilidad de probar otras opciones", cuenta Uribe. Todos los platos que ha diseñado este cocinero para el degustación son nuevos salvo uno: las ancas de rana en 'curry' verde, una receta que también está en la carta y que decidió meter (en versión reducida) a raíz de que se convirtiera en uno de los platos más pedidos del restaurante, algo que les ha pillado por sorpresa.

Las ancas de rana en 'curry' verde de Ekö Bistró. / Ekö Bistró

Aunque se trate de un menú degustación, en Ekö han decidido que la experiencia no se prolongue "más allá de una hora y media". En total, siete pases -cinco salados y dos dulces- para evitar "propuestas que ya están en cierta decadencia y que consisten en 15 o 20 platos servidos durante tres o cuatro horas.

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Además de las ancas de rana, en el menú -que flirtea con el riesgo- hay también cabida para un pulpo con gel de lima, puré de coliflor y crema de chocolate blanco o un salmonete relleno de una 'duxelle' de champiñones como la que suele llevar el solomillo Wellington. El maridaje de Monoyez pone el broche con una propuesta heterodoxa, que juega con cerveza, vino o cócteles. El precio se sitúa en los 65 euros por persona, bebida aparte, en otra demostración palpable de que las experiencias gastronómicas, pese a los nubarrones de los últimos meses, siguen cotizando al alza.

Fuente: El Periódico de España