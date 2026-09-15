Premio con grano
El ganador del campeonato mundial de paellas es un... restaurante mexicano
El chef José Carlos Ruiz Zamora, y su ayudante, Lionel Caldelas, han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores
Trucos para el arroz perfecto: el mejor arrocero de España nos chiva su receta campeona
La paella fina-fina-fina (o el arroz de exhibición)
El restaurante Burguettos, Apizaco-Tlaxcala (México), ha conseguido alzarse con el primer premio del 65 Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el más antiguo de cuantos se celebran en España. Los ganadores, el chef José Carlos Ruiz Zamora, y su ayudante, Lionel Caldelas, han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores, de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez.
Los ganadores han mostrado su "emoción y gratitud" tras conocer la decisión del jurado, formado en esta ocasión por Tomás Angulo Salas, del restaurante Sabor Amar Paellas de Ecuador, ganador de la 64ª edición del concurso; Yuki Kawaguchi, director de la 11ª Semifinal Clasificatoria Internacional del concurso en Japón; Mohamed Houd Chaibani, representante del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas; Jesús Barrachina Arnal, director comercial de La Alquería Kukala; Jorge Rodríguez Esteve, fundador y director general del Grupo Esatur; Pedro Pacheco Jorge, distribuidor oficial de Arroz D.O. de Valencia en las Islas canarias; y José Carlos Capel Rivas, crítico gastronómico, fundador y presidente de Madrid Fusión.
Todas las paellas, con los mismos ingredientes
Como ya ocurrió en la edición anterior por primera vez, a los ganadores del primer premio se les ha otorgado también el medallón de plata diseñado exclusivamente para aquellos que consiguen el título de 'mejor paella del mundo'. La joya ha sido custodiada durante todo este año por su anterior ganador, Tomás Angulo, quien ha viajado hasta Sueca para entregarla a sus sucesores.
El 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, adscrito a la marca gastroturística L'Exquisit Mediterrani, y con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, València Turisme, ha vuelto a resultar todo un éxito de convocatoria, de público y de presencia de medios de comunicación, en un paseo de la Estación abarrotado durante la cocción de las paellas participantes, todas en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial del certamen.
Como ya ocurriera en la edición anterior, para un mejor desarrollo del evento las 40 paellas han sido entregadas en diferentes turnos a fin de que pudieran ser degustadas por los miembros del jurado recién cocinadas.
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