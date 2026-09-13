Céntrico
"De base catalana y con detalles de fusión": así es el mejor restaurante de Mataró, según Tripadvisor
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El restaurante Dos Cuiners se ha situado como el mejor restaurante de Mataró. Los dos chefs que dan nombre a esta experiencia gastronómica buscan la excelencia en cada uno de sus platos. Y lo avala la Guía Michelin, donde se ha consolidado durante cuatro años consecutivos: apareció por primera vez en 2021 y se ha hecho un hueco permanente. En su comida, en la atención al cliente e incluso en sus redes sociales puede verse reflejada la búsqueda constante por la perfección que muestra su comida.
Òscar Pérez y Mar Arnalot, los cocineros de este restaurante han querido apropiarse de la gastronomía de tapas del país, pero elevándolo a un nivel superior. "Céntrico, de desenfadado ambiente industrial y llevado con acierto por una pareja de cocineros. Su propuesta, centrada en una carta de platillos/raciones que permite degustar un mayor número de elaboraciones, está muy enfocada a compartir siempre en la línea de una cocina actual, de base catalana y con detalles de fusión", afirma la Guía Michelín
Dos Cuiners ofrece un menú económico al mediodía, un interesante "Pica Pica" y un menú más gastronómico por las noches. "Este restaurante fue todo un descubrimiento de mi esposa hace 6 años, desde entonces no hemos dejado de ir. Hacen una cocina de estrellas Michelin a un precio asequible", valora uno de sus comensales en Tripadvisor.
Este restaurante de relumbrón ya ha conquistado a la ciudad. "Dos Cuiners define su propuesta con una cuidada selección de tapas que buscan desmarcarse de la típica propuesta mediterránea", recuerda uno de sus comensales. "Este acogedor restaurante en pleno corazón de Mataró huye de la extravagancia, pero consigue conquistar a los comensales con la cercanía del personal y la calidad de sus cuidadas recetas. Su celebrado menú degustación debería merecerse un hueco en la agenda de cualquier fan del buen comer", añade.
Sus clientes tienen claro que su propuesta no es una cualquiera. "Es el mejor restaurante de cocina diferente pero mediterránea de Mataró. ¡Buenísimo TODO! Nos encanta. El plato estrella para nosotros siempre será Buey de Nebraska con salsa oporto”, asegura un comensal. "Segunda vez que visito este restaurante y segunda vez que salgo de allí pensando que es el mejor restaurante que he probado en mucho tiempo. Siempre manteniendo el listón alto en todos los aspectos: calidad de la comida, emplatados, servicio... Todo excelente. Volveré tantas veces como pueda", escribe otro usuario en Tripadvisor.
Mataró ya se ha rendido ante Òscar Pérez y Mar Arnalot. "No son propuestas convencionales, sino auténticas filigranas en formato reducido. Hay de todo, carne, pescado, verdura, dulce, salado... Todo de primera calidad", razona un cliente. "Platillos diferentes, hechos con dedicación; explosión de sabores para el paladar", reconoce otro de sus comensales.
"Es un imprescindible en Mataró. Excelente comida, elaborada y con cantidad justa. Menú mediodía entre semana impresionante. No dejéis de probar el arroz", aseguran
Horarios y ubicación
El restaurante Dos Cuiners abre de martes a sábado de 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 horas, y su dirección es Muralla de Sant Llorenç, 18.
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