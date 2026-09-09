Oriol Badia, 26 años, sobrino de Nandu Jubany: "Para poder mandar, hay que haber pasado por toda la cocina"

«Para poder mandar, antes tienes que haber pasado por el resto de trabajos que hay en la cocina», asegura Oriol Badia Jubany (Calders, 2000). Con 26 años, ya es jefe de cocina del restaurante del Hotel Urbisol, el negocio que la familia Jubany regenta desde 1975 en el término municipal de Avinyó, cerca de Calders. Para llegar hasta aquí, sin embargo, ha tenido que «tocarlo todo», tanto en sala como entre fogones. Ahora, su reto es estar preparado para asumir el relevo de sus padres y hacerse cargo de todas las áreas del negocio: el hotel, el restaurante y los eventos.

Aunque ya de adolescente ayudaba en el negocio familiar, su formación empezó en Can Jubany, donde durante dos años combinó el trabajo de cocina y sala después de terminar el bachillerato. Paralelamente, cursaba el grado universitario de Empresariales en la Universitat de Vic. Fue en 2019 cuando empezó a trabajar a tiempo completo en la cocina del Hotel Urbisol. Desde entonces, «he ido tomando el relevo de mi padre, Carles, que era jefe de cocina», hasta asumir el cargo.

Ahora que ya domina la cocina, su objetivo es ganar autonomía para «tomar las decisiones» y estar preparado para asumir la gestión del negocio. Una buena prueba llegará este noviembre, cuando sus padres se marcharán un mes de viaje: «Nos quedaremos al frente del Hotel mi pareja, Tània, y yo. Tendremos que estar a la altura con la gestión del hotel, el restaurante y los eventos». Otro de sus objetivos es aumentar, poco a poco, la interacción con los comensales: «Los clientes vienen por la comida, pero también por la conexión que acabas creando con ellos. Tienen que sentirse como en casa».

Cuando recuerda el cordero a la brasa con pan tostado que le preparaba su abuela cuando era pequeño, Oriol pone en valor el vínculo que los une: «Con la abuela tenemos una conexión muy fuerte, he aprendido muchas cosas de ella». Tanto ella como sus padres son, de hecho, sus principales referentes y modelos a seguir. En cuanto a la relación con su tío, Nandu Jubany, lo considera un «ídolo», pero asegura que «no siento presión por el hecho de ser el sobrino de Nandu Jubany. La presión me la pongo yo mismo, porque quiero ser cada día mejor». De su tío admira, sobre todo, «el enorme trabajo que hay detrás de todo lo que hace y las ganas que le pone cada día».

Enamorado de su trabajo, Oriol lo tiene claro: «Cocinar me encanta» y lo define como «un estilo de vida». Además de la carta, en el restaurante también tiene una oferta propia, que renueva cada semana y que le permite disfrutar de cierta libertad que, como destaca, «me he ganado con los años». «Estoy contento porque mis padres se esfuerzan por hacer cosas a las que yo doy mucha importancia y que ellos antes no valoraban tanto», subraya.

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Su cocina es tradicional, pero con un toque personal, y busca potenciar al máximo el producto de calidad y de temporada. «Lo que más me gusta de la cocina es saber todos los porqués que solo nosotros sabemos y que hacen que un plato sea espectacular y la gente lo disfrute», concluye.