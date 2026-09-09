¿Ha llegado la caída de los 'influencers' gastro? "Las marcas siguen trabajando con ellos, pero ahora los miran con lupa"

Apenas llevan 20 años entre nosotros, pero han puesto patas arriba la vida de mucha gente. La alianza entre dispositivos móviles, redes sociales y personas dispuestas a retransmitir su vida (o parte de ella) dio lugar, hace tan solo dos décadas, al nacimiento de los 'influencers'. Sin que nos hayamos dado cuenta, muchas personas -y muchas marcas- han sustituido las horas que pasaban mirando al televisor por otras mirando la pantalla del móvil. Y tener la atención de la gente es tener mucho poder.

Sin embargo, este verano algo cambió: un 'influencer', El Xokas, fue apartado de Burger King -después de que fuera llamado por la marca para una colaboración- tras jactarse de ganar más con una campaña que los padres del seguidor que le criticó en 20 años de trabajo. No ha sido el único que se ha despeñado: el verano trajo consigo varios episodios más, en el ámbito gastronómico y en otros, que han hecho que se haya comenzado a hablar de "la caída de los 'influencers". También ha habido hosteleros que han preferido grabarse a sí mismos comiendo sus croquetas -¡y compartiéndolo en Instagram!- en lugar de pagar 1.000 euros a alguien para que lo hiciera por ellos. ¿Estamos asistiendo a la primera grieta de un fenómeno que parecía imparable?

"Creo que es exagerado hablar de una caída general de los 'influencers'. Lo que sí parece estar produciéndose es un cierto cansancio hacia un determinado modo de ejercer la influencia". La frase pertenece a Juan Carlos Siurana, profesor titular de Filosofía Moral en la Universitat de València y autor del libro 'Ética para influencers' (Plaza y Valdés, 2021). "Las audiencias son cada vez más críticas y exigentes y reclaman mayor coherencia, autenticidad, respeto y responsabilidad. Aunque no siempre lo expresen en estos términos, están pidiendo que los influencers actúen con ética. Y eso me parece positivo".

"Muchos 'influencers' gastro no tienen ni idea"

A Clara P. Villalón, que saltó a la fama por su participación en la ya lejanísima primera edición de 'MasterChef' (2013), mucha gente la considera una 'influencer'. Durante los últimos 13 años ha creado contenido gastronómico para sus redes de todo tipo, desde recetas hasta reseñas de sus visitas a restaurantes. "Las redes lo sostienen todo, pero el problema es que hay muchas personas que se han subido al carro sin tener ni idea. Primero hay que tener un conocimiento de algo y luego hacer un vídeo, no al revés. Así ocurre, que hay muchas recetas pululando por ahí que son muy virales, te pones a hacerlas y... no salen", explica. "Por no mencionar los restaurantes que algunos creadores sacan y que los ponen por las nubes... Luego la gente llega y se lleva una desilusión, claro".

Para Villalón se abre una nueva era en la que las marcas y las agencias que contratan los servicios de los 'influs' van a tener que mirar mucho más con quién están contando. "Creo que se va a empezar a revisar con muchísimo más ojo los perfiles. Ya no vale lo de decir 'fíjate en este, tiene 500.000 seguidores, vamos a trabajar con él'. No, ahora va a tener que haber un proceso de consultoría".

Las empresas siguen confiando en ellos

José Luis (nombre ficticio), de 37 años, trabaja como 'talent manager' en una agencia de 'marketing' que trabaja con marcas potentes e 'influencers' con legiones de seguidores. Accede a contarnos su postura a cambio de mantener el anonimato: la maquinaria sigue y de crisis 'influencer', poca cosa hay. "Las marcas siguen queriendo contar con este tipo de perfiles. A la vuelta de vacaciones ha habido algún comentario de 'menuda cagada la que ha hecho este', pero las empresas siguen viendo mucho más retorno en una inversión de 2.000 euros en un perfil con 500.000 seguidores que en formatos publicitarios más clásicos. Es mucho más sencillo que los jóvenes se topen con una salsa o un nuevo 'snack' en Instagram o TikTok que en una revista", explica.

Más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok siguen a Alfonso Ortega, conocido popularmente como Cocituber. Esta llamada le pilla, como siempre, viajando. En este caso, el destino es Jaén, donde va a compaginar visitas a locales modestos -marca de la casa- con algún local de un perfil más gastronómico. "Hace dos meses y pico que no paso por casa", sentencia antes de meterse en harina.

El caso de Ortega es atípico: tras unos cuantos años triunfando como creador de contenido gastronómico, está sacándose ahora el máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico del Basque Culinary Center. "Tengo 43 años y veo las cosas con otra perspectiva, me estoy formando porque creo que falta mucho criterio en las redes sociales. Cualquiera se pone a hablar de comida, porque parece que es algo de lo que sabe todo el mundo. Pero es que me pongo en la piel de un chavalillo de veintipocos años al que le cae mucho dinero de una marca y me parece algo muy complicado de gestionar", explica. Eso sí, al mismo tiempo reconoce, entre risas, que no le molestaría que hubiera "una pequeña 'purga' de 'influencers".

A Cocituber que haya cuatro 'infuencers' que se hayan estrellado no le ha impactado lo más mínimo a nivel profesional. "Sigo trabajando, sigo subiendo en número de seguidores... pero porque tengo mucho cuidado con lo que digo. Creo que hay que tener conciencia de clase. Yo tengo un origen humilde y cuando veo a gente hablando más de la cuenta y diciendo barbaridades como que solo han tenido un mes de vacaciones o incluso que la tierra es plana... Todo eso denota una enorme falta de valores", añade.

Mientras se asiste al debate (estéril) de si hay caída -o solo caidita, que diría Chiquito de la Calzada- de los 'influencers', el profesor Siurana plantea que el futuro, debe pasar, sí o sí, por una profesionalización ética de esta actividad profesional. "Para ello, lo primero que deberían hacer los 'influencers' sería preguntarse a sí mismos qué bien aportan a la sociedad y qué valores promulgan para ganarse el reconocimiento de sus semejantes. Ese bien no tiene por qué ser el mismo para todos: pueden informar, entretener, orientar, despertar la creatividad o crear comunidades, entre otras posibilidades. Pero la respuesta no puede ser simplemente ganar dinero".