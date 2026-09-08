Tapas
"Perfectamente cocinadas": el bar de Cerdanyola famoso por sus patatas bravas
El negocio suma más de 2.200 reseñas en Google, con una valoración de 4,15 sobre 5
"Como en el Huelva en ningún sitio": el bar de Rubí aclamado por sus patatas bravas
"Originales y sabrosísimas": El bar de Barcelona aclamado por sus patatas bravas
Las patatas bravas son uno de esos clásicos que nunca faltan en una mesa de tapas, pero conseguir las mejores del lugar no es tan sencillo. En Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), un bar acumula elogios de sus clientes por este plato, hasta el punto de que una de sus reseñas las describe como unas bravas "para ganar campeonatos".
Se trata de Ca L'Enric, un bar restaurante situado en el Passeig de Cordelles que cuenta con una amplia trayectoria como establecimiento de tapeo en la localidad. El negocio suma más de 2.200 reseñas en Google, con una valoración de 4,15 sobre 5, y aparece entre los establecimientos de Cerdanyola asociados a las patatas bravas en Restaurant Guru, una guía gastronómica y plataforma en línea internacional que ayuda a los usuarios a descubrir restaurantes.
Sus patatas bravas
La opinión más llamativa sobre este plato aparece en Tripadvisor, donde un cliente explica que durante una visita al establecimiento optaron por una comida de tapas y destaca especialmente las patatas: "Lo mejor son unas bravas para ganar campeonatos, un gran sabor". La valoración termina recomendando el local y calificándolo "de nota".
En otra reseña, recopilada por Restaurant Guru, el usuario destaca que en Ca L'Enric se pueden encontrar unas patatas bravas "perfectamente cocinadas", dentro de una valoración general positiva de la cocina española que ofrece el establecimiento.
Las buenas opiniones también aparecen en las reseñas de Google. En una de ellas un comensal destaca que, entre las tapas probadas, las patatas bravas fueron precisamente uno de los platos favoritos: "Personalmente me encantaron las patatas bravas, esa salsa me encanta".
Personal, cantidad y precio
Entre las opiniones más recientes de Tripadvisor, una elogia especialmente la atención recibida, mientras que otra describe el establecimiento como un lugar conocido en la zona y destaca sus raciones y la relación cantidad-precio.
Ca L'Enric está especializado en cocina mediterránea y española. El establecimiento ofrece desayunos, comidas, cenas y servicio de tapas, además de disponer de terraza exterior.
Las patatas bravas se han convertido en uno de los platos que aparecen repetidamente entre los comentarios sobre Ca L'Enric. Una tapa sencilla y clásica que, según algunos de sus clientes, tiene nivel suficiente para "ganar campeonatos".
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
- El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
- Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
- El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias