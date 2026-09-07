Victoria sabrosa
Esta es la DOP que ha ganado el Mundial del Jamón
Ronda acoge la primera edición de una competición que ha reunido a miles de personas durante tres días
'Se vienen' jamones de máxima calidad: la montanera ha sido "generosa" en Los Pedroches
MULTIMEDIA | Diario de un cerdo (100% ibérico)
La primera edición del Mundial del Jamón, celebrada en Esta es la DOP que ha ganado el Mundial del Jamón, ha coronado al cordobés Valle de los Pedroches con el título de Mejor Jamón del Mundo por delante de otros tres grandes referentes de la producción de este icono de la gastronomía española: Guijuelo, Extremadura y Jabugo.
El concurso ha contado con ocho productores finalistas procedentes de esas cuatro zonas, poniendo de manifiesto la diversidad de territorios y estilos que conviven dentro de la cultura del jamón ibérico. Los participantes han sido Chacinerías Díaz y Aljomar, por Guijuelo; Consorcio de Jabugo y Micsa (Hnos. Velázquez), por Jabugo; Señorío de Montanera y Montesano, por Extremadura; e Ibedul y Sierra Morena, por Los Pedroches.
En el convento de Santo Domingo
La experiencia, que se ha llevado a cabo durante tres jornadas en el convento de Santo Domingo, ha reunido a miles de personas que han podido descubrir las características propias de cada origen y acercarse a las diferentes tradiciones que existen a la hora de elaborar este producto. No han faltado tampoco productores, profesionales y expertos en esta cita impulsada por Enrique Tomás.
La jornada del sábado 5 de septiembre, tuvo también como protagonistas a los premios Amantes del Jamón, que reconocen a personalidades nacionales e internacionales por su pasión y vinculación con este producto y por contribuir a proyectarlo más allá de nuestras fronteras. La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, y José Luis 'El Turronero' recibieron sus respectivas Medallas de Oro Amantes del Jamón. Por la noche, después de la corrida Goyesca, tuvo lugar una segunda entrega de Medallas de Oro en la que fueron reconocidos Fran Rivera y Tana Rivera.
Entre las personalidades reconocidas con esta medalla se encuentran también Joan Manuel Serrat, Brad Pitt, Georgina Rodríguez, Antonio Banderas, David Bisbal y Elsa Pataky.
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