La Cuina d'en Tikus, ganadores de 'Joc de Cartes' en la Catalunya Central: "Pensé que sería aburrido porque no nos lanzamos cuchillos"

Marisol Hosta (Artés, 1965) y Albert López (el Pont de Vilomara, 1993) son madre e hijo y trabajan juntos en el restaurante La cuina d’en Tikus, en Castellgalí. Ambos se proclamaron ganadores de uno de los capítulos de Joc de Cartes Estiu, de 3Cat, concretamente el que buscaba el mejor restaurante al aire libre de Catalunya central. Más allá de la victoria, si algo caracterizó esta edición fue el buen ambiente y la empatía entre los participantes, que jugaron limpio en todo momento.

"Nos llamaron porque habían visto mis vídeos de Instagram y les hacía gracia", detalla López, que, además de regentar el negocio y ser su jefe de cocina, también encuentra momentos para crear contenido en las redes sociales. Él lo tuvo claro enseguida: un sí rotundo. Su madre, sin embargo, no tanto. "Sabía que ella diría que no, pero como yo quería, la convencí", explica el chef.

Uno de los platos de la Cuina d'en Tikus, ganador de Joc de Cartes / Dani Casas

Según aseguran ambos, "la experiencia fue muy buena gracias a los contrincantes que nos tocaron; todos íbamos con buenas intenciones". Las tres parejas se entendieron, pero con Josep Jané (Pepitu) y Mar Barons congeniaron especialmente bien: "Conectamos mucho. Nosotros también somos de campo y nos entendimos enseguida".

En este sentido, Hosta, camarera de La cuina d’en Tikus, reconoce que lo que más la echaba atrás era "la agresividad y mala competitividad" que a menudo se ve en Joc de Cartes. "No entiendo cómo personas del mismo gremio se pueden tratar así", añade. A pesar de las reticencias iniciales, "fue todo muy fluido, tanto que pensé que sería aburrido porque no nos habíamos lanzado cuchillos". De hecho, aunque el premio se lo llevaron ellos, "todo el mundo nos comenta que los tres concursantes salimos ganadores".

Precisamente, la empatía fue uno de los elementos que hizo más atractiva esta edición para los espectadores. "Hay formas de decir las cosas; en la cocina se hacen muchos platos y a veces pueden salir mal", subraya la camarera. López añade que "en la hostelería intervienen muchos factores y pueden pasar mil cosas".

Albert López y Marisol Hosta, ganadores del Joc de Cartes con La cuina d'en Tikus / Dani Casas

Además del dinero del premio y de las amistades que se han llevado, ambos destacan que la experiencia también les ha ayudado a conseguir que "se reconozca un poco dónde estamos, porque por aquí pasa mucha gente, pero nadie para", en referencia a la ubicación del restaurante, situado justo delante de la C-55. "Nos hemos dado a conocer y ahora la gente sabe que somos un restaurante, no un bar, y que tenemos un buen espacio", añade López.

Uno de los momentos más emocionantes llegó durante la confrontación final, cuando vieron la nota que les habían puesto los compañeros: un 7,7 que posteriormente ascendió hasta un 8,4 con la puntuación de Marc Ribas y el medio punto del plato estrella. "Fue muy emocionante porque no nos lo esperábamos", admiten. Las puntuaciones de las tres parejas de concursantes, de hecho, fueron generosas: "Puntuamos con el corazón, con lo que sentíamos", afirman.

En el caso de Hosta, durante la presentación del restaurante en el programa se definió como una persona seria, pero la imagen que recibieron de ella los espectadores y los concursantes era, en cambio, la de alguien muy cercano. "Cuando estás a gusto con las personas y te sientes como en casa, vas más relajada", detalla.

Desde que se ha emitido el programa, "la acogida ha sido brutal". Más allá de las felicitaciones, han tenido que empezar a hacer dos turnos porque las reservas se han disparado. "Estamos haciendo el doble de comida y en esto somos novatos", señala el cocinero.

Una aventura que comenzó hace 8 años

La cuina d’en Tikus abrió hace ocho años, cuando López solo tenía 24. "Hice un Programa de Cualificación Profesional Inicial para sacarme la ESO mientras aprendía el oficio en la Xicra d’Artés y vi que me gustaba", explica. Después fue a la Joviat, donde acabó de formarse. Antes de emprender su propio negocio, sin embargo, pasó por un par de restaurantes y llevó la cocina de l’hotel La Garriga de Castelladral: "Pasaba todo el día allí y lo hacía todo. Dije: puestos a hacer, busco alguna cosa".

Dicho y hecho, se puso a buscar y un día vio que se alquilaba el espacio donde ahora está La cuina d’en Tikus. "Me hizo gracia porque de pequeño siempre pasaba por delante", detalla. Con los ahorros y capitalizando el paro, el cocinero se aventuró a abrir el negocio. Cuando se lo dijo a su madre, Hosta confiesa que le dio un "apoyo forzado", consciente del reto que suponía.

Antes de abrir, sin embargo, hubo una tarea previa importante de reacondicionamiento. El local, que ya había funcionado como restaurante, "era muy viejo" y había mucho trabajo por hacer. "Nos lo encontramos sin barra y con las paredes llenas de humedades", explican ambos. A lo largo de los años, "lo hemos ido arreglando todo como hemos podido, a trozos".

López inicialmente abrió el negocio solo, pero su madre no tardó en incorporarse como camarera, pese a no haber trabajado antes en este sector. "Trabajaba limpiando casas, pero como siempre tenía problemas con el personal porque se marchaban y no encontraba gente de confianza, me lo propuso", detalla. "Siempre digo que no, pero al final siempre lo acabo haciendo", añade entre risas.

Madre e hijo forman, desde hace tiempo, un tándem bien compenetrado en el trabajo. "Nos entendemos muy bien. El día que se jubile no sé cómo me las arreglaré", asegura el gerente. Hosta, por su parte, afirma que "todo esto lo ha hecho él solo. Nosotros le ayudamos trabajando en el local, pero el dinero se lo buscó él".

Cocina tradicional y mucha brasa

A veces no hace falta inventar nada nuevo, sino hacer bien aquello que siempre ha funcionado. En el restaurante la oferta tiene una base tradicional con "algún toque moderno" y mucha brasa. Todo ello, con un objetivo muy claro: crear a partir de un producto de calidad y, si es posible, de "kilómetro cero".

López es una persona creativa, como ya demostró en Joc de Cartes con sus inventos, pero a la hora de cocinar "siempre busco la manera de mejorar y pienso en lo que podemos cambiar". De hecho, el chef destaca que "la cocina, a veces, es buscar recursos para no morir en el intento".

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La cuina d’en Tikus empezó como "un reto", pero se ha convertido en "una historia" y tiene algo que parece fácil de conseguir, pero que muchos querrían: sencillez y calidez. De cara al futuro, el objetivo es mantener esta propuesta y, si es posible, "hacer algunos platos más elaborados".