Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tributo Metropolitano BarcelonaLeonor universidadSeatManuel PimentelCeutaManresaViajes ImsersoAitana BonmatíArnau vive aislado en la montañaBombero ayudó a que naciera
instagramlinkedin

Recomendaciones

"Las mejores de toda España": el bar de Terrassa elogiado por sus sabrosas recetas

Los mejores restaurantes de Terrassa que vale la pena probar

Los 4 restaurantes de Terrassa que aparecen en la Guía Michelin

Restaurante Aürt: de la alta cocina al pollo a l'ast

Las croquetas mejor valoradas.

Las croquetas mejor valoradas. / Instagram / @ebg1952_menjars

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A veces no hay nada mejor que unas tapas tradicionales de calidad, y no hace falta ir muy lejos para conseguir degustarlas. Tras los escaparates de nuestra ciudad o pueblo pueden encontrarse verdaderas joyas del 'tapeo', como es el caso de un bar de Terrassa que ha conquistado a los habitantes con sus deliciosas croquetas de pollo.

Se trata del negocio familiar del chef Artur Martínez -al frente de Aürt en Barcelona, con una estrella Michelin-, inaugurado por sus abuelos Juan e Isabel en Terrassa allá por 1952. Una "tasca" que se ha propuesto recuperar la cultura de bar de los 80 con "recetas de toda la vida".

Restaurante Aürt: de la alta cocina al pollo a l'ast

Restaurante Aürt: de la alta cocina al pollo a l'ast

Bar El Buen Gusto

Su nombre es 'El Buen Gusto' y puedes encontrarlo en el número 44 de Carrer d'Alcoi. Este establecimiento, que defiende la historia de las tres generaciones que han pasado por él, divide el concepto en dos espacios: la tienda y la tasca.

'La Tienda' es un auténtico asador de pollos y un 'take-away' de cocina tradicional para recoger. Cásicos como sus prestigiosas croquetas, la ensaladilla rusa, las patatas bravas, los callos con 'cap i pota', el bacalao "Maite", la esqueixada, los macarrones de "Rostit", el arroz con leche o la escalivada, entre otros componen su oferta.

Por otro lado, 'La Tasca' es un espacio dónde degustar informalmente clásicos del 'tapeo' de siempre que desde el negocio los clasifican como "en peligro de extinción". Además de cervezas, vinos de mínima intervención a copas y bebidas elaboradas por nosotros como vermuts, kombuchas o zarzaparrillas.

Así es como el chef Arnau Martínez define 'El Buen Gusto' y expresa lo que significa para él: "En este espacio informal encuentro el equilibrio que necesito. Es el contrapunto a mi faceta creativa. Casi es un concepto refundando egoístamente para evadirme y reencontrarme con sensaciones. Con el lugar donde crecí y dónde empecé a cocinar. Dónde quiero tapear con familia y amigos. Por lo tanto, es un homenaje a la cocina de los bares y tabernas tradicionales. Servimos tapas sencillas, tradicionales y vinculadas a nuestra historia. Recuperando y alzando maravillosas recetas ancestrales prácticamente desaparecidas, y acompañándolas con bebidas artesanales y con mucho valor añadido. Algunas elaboradas por nosotros. Y la tienda es única en su especie. Un espacio apenas cambiado en 50 años con una cocina tradicional y natural difícil de encontrar".

Las croquetas de pollo

Entre los comentarios de Google que lo sitúan como uno de los mejores bares de la zona, alcanzando las 4,4 estrellas de 5, la mayoría coincide en halagar una tapa en concreto: las croquetas de pollo.

La clave del éxito reside en conseguir el mejor resultado en ambas elaboraciones. Y es que los comensales halagan tanto las croquetas (de cualquier tipo) como el pollo. "Las croquetas son una pasada", confiesa una usuaria, a lo que otro añade, "te puedes comer los mejores pollos y croquetas de todo el Vallés".

Noticias relacionadas

La fórmula perfecta llega cuando combinan ambos productos con las croquetas de pollo, que se han convertido en el plato estrella y atractivo más nombrado entre los comentarios. Asimismo, las demás tapas tampoco se quedan atrás, entre las cuales destacan, también, las bravas, que uno de los clientes califica como "las mejores de toda España".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unai, fontanero: 'Un buen oficial, ya sea fontanero, electricista o carpintero, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente
  2. Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
  3. Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y 'el alma' de Movistar Plus+
  4. Fútbol en català' cumple 50 años con un Puyal, su creador, en paradero desconocido
  5. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  6. Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: 'Lo recaudado revertirá en la sociedad
  7. Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
  8. Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España

"Las mejores de toda España": el bar de Terrassa elogiado por sus sabrosas recetas

"Las mejores de toda España": el bar de Terrassa elogiado por sus sabrosas recetas

Herido crítico un hombre tras saltar desde un cuarto piso después de apuñalar a tres personas en Barcelona

Herido crítico un hombre tras saltar desde un cuarto piso después de apuñalar a tres personas en Barcelona

Verónica Sanz cambia laSexta por La Séptima para completar el plantel inicial de presentadores de la nueva cadena

Verónica Sanz cambia laSexta por La Séptima para completar el plantel inicial de presentadores de la nueva cadena

Farage se distancia del escándalo por supuesta financiación irregular de su partido: "No estaba escuchando"

Farage se distancia del escándalo por supuesta financiación irregular de su partido: "No estaba escuchando"

Los fondos europeos llegan a su fin entre el impulso a la inversión y las dudas sobre la productividad

Pere Vernet, el alcalde tozudo

Pere Vernet, el alcalde tozudo

Volvo convierte el EX30 en un banco de energía móvil gracias a su última actualización

Volvo convierte el EX30 en un banco de energía móvil gracias a su última actualización

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta