Las patatas bravas son uno de esos clásicos que nunca faltan en una mesa de tapas, pero conseguir las mejores del lugar no es tan sencillo. En Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), un bar acumula elogios de sus clientes por este plato, hasta el punto de que una de sus reseñas las describe como unas bravas "para ganar campeonatos".

Se trata de Ca L'Enric, un bar restaurante situado en el Passeig de Cordelles que cuenta con una amplia trayectoria como establecimiento de tapeo en la localidad. El negocio suma más de 2.200 reseñas en Google, con una valoración de 4,15 sobre 5, y aparece entre los establecimientos de Cerdanyola asociados a las patatas bravas en Restaurant Guru, una guía gastronómica y plataforma en línea internacional que ayuda a los usuarios a descubrir restaurantes.

Sus patatas bravas

La opinión más llamativa sobre este plato aparece en Tripadvisor, donde un cliente explica que durante una visita al establecimiento optaron por una comida de tapas y destaca especialmente las patatas: "Lo mejor son unas bravas para ganar campeonatos, un gran sabor". La valoración termina recomendando el local y calificándolo "de nota".

En otra reseña, recopilada por Restaurant Guru, el usuario destaca que en Ca L'Enric se pueden encontrar unas patatas bravas "perfectamente cocinadas", dentro de una valoración general positiva de la cocina española que ofrece el establecimiento.

Las buenas opiniones también aparecen en las reseñas de Google. En una de ellas un comensal destaca que, entre las tapas probadas, las patatas bravas fueron precisamente uno de los platos favoritos: "Personalmente me encantaron las patatas bravas, esa salsa me encanta".

Personal, cantidad y precio

Entre las opiniones más recientes de Tripadvisor, una elogia especialmente la atención recibida, mientras que otra describe el establecimiento como un lugar conocido en la zona y destaca sus raciones y la relación cantidad-precio.

Ca L'Enric está especializado en cocina mediterránea y española. El establecimiento ofrece desayunos, comidas, cenas y servicio de tapas, además de disponer de terraza exterior.

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Las patatas bravas se han convertido en uno de los platos que aparecen repetidamente entre los comentarios sobre Ca L'Enric. Una tapa sencilla y clásica que, según algunos de sus clientes, tiene nivel suficiente para "ganar campeonatos".