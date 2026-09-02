Nuevo récord mundial: el mejor queso de Cabrales del año alcanza los 37.500 euros

El mejor cabrales del año ha sido subastado este domingo por 37.500 euros, una cifra nunca alcanzada en las 54 ediciones que viene celebrándose el certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias y que durante meses madura en cuevas naturales de los Picos de Europa. En esta ocasión ha sido el restaurante La montera picona, de Gijón, la que más pujó por hacerse con esta pieza que tampoco tendrá problemas para mantenerse en el Guinness World Records como el queso más caro de cuantos se subasten en el mundo este año.

No obstante, aunque el establecimiento gijonés es la ganador oficial de la subasta, lo compartirá con los tres establecimientos madrileños que participaron en la puja: Carlos Tartiere, Lo de Viole y Sidrería La Cuenca. En esta subasta se han superado en 500 euros los 37.000 que el pasado año pagó el Llagar de Colloto en esta tradicional puja que el último domingo de agosto se lleva a cabo en Arenas de Cabrales.

Obra de la quesería Ángel Díaz Herrero

En esta ocasión, la elegida ha sido una pieza de más de dos kilos y nueve meses de maduración en cueva, elaborada por la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve, que por tercer año consecutivo ha sido seleccionada por el jurado como la mejor de las presentadas por los 14 productores que participaron en el concurso.

El cabrales de la quesería Ángel Díaz Herrero que se ha subastado por 37.500 euros. / Eloy Alonso (EFE)

La puja por hacerse con este queso comenzó pasadas las 14.10 horas con un precio de salida de 5.000 euros y la participación de ocho establecimientos hosteleros de Asturias y Madrid, entre los que se encontraba el Llagar de Colloto, la sidrería que ya se había hecho con el Mejor Queso de Cabrales de las seis últimas ediciones, y que en esta ocasión se quedó a las puertas.

Sexto año de récord

El primer récord lo consiguió conseguido en 2018, al desembolsar 14.300 euros por la pieza ganadora del concurso, cifra que un año más tarde batió de nuevo al pagar 20.500 euros, y de nuevo en 2023, cuando llegó hasta los 30.000. También lo consiguió en la subasta del año 2024, al pagar 36.000 euros por una pieza de la quesería Ángel Díaz Herrero, la misma que se hizo con el premio al mejor queso de Cabrales de la pasada edición por 37.000 euros y de la actual.

En 2022, tras dos años de pandemia en los que no se celebró el certamen, el Llagar de Colloto también con el mejor queso, aunque en esa ocasión, los 17.000 euros desembolsados por la pieza ganadora no fueron suficientes para batir otro récord.

Madurado en cuevas naturales

El cabrales es un queso natural elaborado artesanalmente con leche cruda de vaca o mezcla de dos o tres clases -vaca oveja y cabra- que se madura en cuevas naturales de los Picos de Europa entre dos y cuatro meses en unas condiciones de humedad que favorecen el desarrollo de mohos del tipo 'penicillium', que le aporta sus características vetas y manchas de color azul verdoso.

El sabor es levemente picante, más acusado cuando está elaborado con leche de cabra y oveja pura o en mezcla procedente de ganaderías registradas de la zona de producción, el concejo de Cabrales y tres localidades del vecino municipio de Peñamellera Alta, en pleno parque nacional de Picos.

Con denominación de origen protegida desde 1981

El cabrales, con denominación de origen protegida desde 1981, es el más conocido de las más de 300 referencias queseras que hay en Asturias, y el más internacional ya que casi una cuarta parte de los 400.000 kilos que se elaboran al año se vende fuera de España.

A la programación festiva que acompaña al certamen del queso, en esta ocasión se sumó la protesta de vecinos que se oponen a la instalación de una planta de biogás para el tratamiento de residuos ganaderos y sueros en esta localidad eminentemente turística.