La Cuina d'en Tikus se corona como el mejor restaurante al aire libre de la Catalunya central en 'Joc de Cartes Estiu'

El restaurante La Cuina d’en Tikus, de Castellgalí, ha ganado la edición dedicada al mejor restaurante al aire libre del programa de TV3 ‘Joc de Cartes Estiu’. El desenlace, sin embargo, se decidió por muy poco: el local de Castellgalí empató con el Nean, de Capellades, y fue el medio punto del ‘Plato estrella del programa’ el que acabó decantando la balanza, con una nota final de 8,4.

La intriga se mantuvo hasta el último momento. Antes de añadir la valoración del plato estrella, Marc Ribas había hecho subir las puntuaciones de ambos restaurantes del 7,7 al 7,9. El tercer establecimiento participante, Pepitu Menja Vedella de Collons, de Manresa, tampoco quedó demasiado lejos de sus rivales: del 7,2 inicial pasó a un 7,6, impulsado por la mejor puntuación del presentador.

La brasa, el plato fuerte de La Cuina d’en Tikus

Los representantes de La Cuina d’en Tikus, situado al pie de la C-55, eran el cocinero y propietario Albert López y su madre, Marisol Host, que trabaja en el restaurante como camarera. López explicó que la propuesta del negocio familiar apuesta por una cocina tradicional con toques modernos elaborada con productos de proximidad, pero con la brasa como gran protagonista. «Se podría decir que es nuestro plato fuerte», aseguró. Los rivales valoraron especialmente el servicio, que obtuvo un 9, seguido de la comida, con un 8. Las puntuaciones sorprendieron a los responsables del restaurante y, especialmente, a Marisol, que esperaba una nota mucho más baja. «Yo esperaba un 6», reconoció.

Los comentarios de los otros participantes, sobre todo sobre el trato recibido, acabaron emocionándola. «Esto es que os habéis equivocado», bromeó, antes de admitir que «todavía me haréis llorar».

La madre, «la mejor»

Uno de los momentos más emotivos del programa llegó cuando Marc Ribas preguntó a Albert López qué pensaba de su madre. La respuesta fue inmediata: «La mejor». El presentador trasladó la pregunta a los otros participantes, que coincidieron en destacar que en el restaurante se habían sentido «como en casa». Esta valoración unánime acabó consolidando la excelente nota del servicio.

El ganadero e ideólogo de Pepitu Menja Vedella de Collons, Josep Jané, copropietario del restaurante con su mujer, Mar Barons, definió a Marisol como una persona «muy humilde y trabajadora». También valoró especialmente que hubiera confiado en su hijo y le hubiera apoyado a la hora de abrir el restaurante.

El cocinero también convence a los rivales

El 8 en comida reconoció el trabajo de Albert López en los fogones. Su madre defendió que la nota era merecida: «Detrás de todo hay un esfuerzo que solo sabemos los que nos dedicamos a ello. Yo también le daría un 8». La valoración fue compartida por los rivales y por el propio presentador, que coincidieron en destacar tanto la habilidad del cocinero como la calidad de la propuesta gastronómica. Incluso Ana Juan, camarera de sala del Nean, propiedad y gestionado por Willian, explicó que, al salir de comer del restaurante, llamó a su marido para que llevara a comer allí a su exjefe.

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El plato estrella del programa fue una carrillera de cerdo a la brasa elaborada por López. Los participantes destacaron «el sabor, el punto de cocción y el emplatado», además de la capacidad de conseguir un buen resultado en un servicio para 120 personas. Su puntuación, de medio punto, fue precisamente la que permitió a La Cuina d’en Tikus imponerse en el desempate final.

Fuente: Regió7