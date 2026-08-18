La historia de Verónica, dueña de la mejor pastelería de Mataró, según Google: "Como el ave Fénix, salí del pozo negro que me produjo todo aquello"

Los pasteles son uno de los dulces más codiciados desde el inicio de la repostería, sus colores vistosos y la variedad de sabores hipnotizan tanto a los más pequeños como a los mayores, que no pueden resistirse a dar un gran bocado.

Y es que las tartas son las protagonistas de las bodas, los cumpleaños y cualquier acontecimiento que involucre un momento feliz e inolvidable.

Además, los pasteleros dan rienda suelta a la creatividad con dulces de lo más originales, capaces de plasmar los gustos, aficiones e incluso las imágenes de los personajes favoritos de cada cliente.

La más valorada de Mataró

Una de estas pasteleras es Verónica, dueña de Ohmydolç, la pastelería de Mataró con las mejores reseñas de Google.

Con un 4,9 de puntuación en Google y 208 respuestas, se ha coronado con la calificación más alta basada en un gran número de comentarios. Ubicada en el 90 de la calle Pizarro, a 10 minutos del centro de la ciudad, la pastelería abrió sus puertas en 2022, después de que un accidente de coche cambiara los planes de su propietaria.

"Un accidente de tráfico me cambió la vida drásticamente al producirme ataques de pánico al conducir, y de ahí nació Ohmydolç", ha explicado a EL PERIÓDICO.

Tal y como cuenta, "como el ave Fénix, salí del pozo negro que me produjo todo aquello".

"Me lancé a la piscina"

Antes de esto, estuvo 11 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones, pero que su sueño siempre había sido ser pastelera: "Siempre me había gustado la pastelería, desde pequeña. Me reinventé a mí misma, estudié [después del accidente] y me lancé a la piscina".

Ohmydolç ofrece una gran variedad de productos, entre los que destacan las mesas de dulces y las tartas personalizadas de las temáticas más originales.

Asimismo, Verónica explica que gracias a sus estudios en dietética y nutrición, ha cumplido el objetivo de rebajar el uso de azúcar en los postres para evitar así la "pesadez de los pasteles decorados".

Comentarios destacados

De hecho, algunos comentarios lo destacan: "Toda la fiesta quedó sorprendida con la tarta sin azúcar, dulce y esponjosa".

Otros resaltan la calidad y la atención: "Es la primera vez que no sobra pastel, por no hablar de la preciosidad del diseño". "Desde el primer momento se han preocupado en que cada detalle fuera perfecto".

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Con todo ello, para Verónica el cambio ha merecido la pena: "Ahora ya nunca he vuelto a trabajar, hago lo que me gusta todos los días de mi vida y cerca de casa sin tener que conducir".