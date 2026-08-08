En el Guinardó
"Increíble": los elogios a uno de los mejores restaurantes de Barcelona según Tripadvisor
El restaurante de Barcelona que cumple 90 años y vende mil jamones anuales
Barcelona buena y barata: Cal Boter, desayunos a la brasa en el barrio de Gràcia
Barcelona destaca en los premios Travellers' Choice 2024 con una atracción 'top' mundial
En el barrio del Guinardó, en Barcelona, se encuentra el Restaurante Off-Street, una parada obligatoria para los amantes de la comida italiana, según el portal de reseñas TripAdvisor. Ubicado en el número 29 de la calle Teodor Llorente, este acogedor establecimiento ha logrado posicionarse entre los primeros puestos en la capital catalana en esta reconocida página web, con una puntuación excelente, de 4,9 sobre 5 con más de 600 opiniones.
Lo que dicen los comensales
Los comentarios de los usuarios en TripAdvisor reflejan la satisfacción de quienes han visitado Off-Street. "Impresionante", "un lugar increíble", "la mejor pizza que me he comido" y "no hay mejor sitio para cenar" son solo algunas de las opiniones positivas que se pueden leer en la plataforma. Destacan especialmente sus pizzas al horno de leña al estilo napolitano, el amable trato al cliente y la buena relación calidad-precio. "Su dueño Alfredo nos hizo sentir en Napóles", expresaba un comensal.
Oferta gastronómica italiana
Off-Street forma parte del grupo de restaurantes italianos Dolce Vita Group Ristoranti. Al cruzar la puerta, los clientes se sumergen en un ambiente cálido y acogedor, ideal para una velada romántica, una comida familiar o una salida con amigos.
Además de pizzas, este restaurante ofrece una notable variedad en su oferta culinaria. Desde pastas cocinadas al dente hasta refrescantes ensaladas o, incluso, jugosas hamburguesas.
- Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
- Rafa Nadal se centra en su nuevo proyecto: 'Del mismo modo que construí un legado dentro de la pista, ahora es el momento de construir un legado fuera de ella
- La expresidenta de Adif analiza ocho conversaciones de Koldo para defender que ella 'bloqueó' a la trama de amaños de Cerdán
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
- Facundo vive en una carpa en plena montaña: 'Instalarse en el campo, en estas condiciones, no es una situación idealizada de vida rural: es un proceso, con errores, ajustes y decisiones duras...'
- Paula Blasi demuestra su talento en el Ventoux
- Fiasco de la climatización sostenible de los pisos públicos de Glòries: calor persistente y facturas de 120 euros