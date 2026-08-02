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Los elogios al mejor restaurante de Sabadell según Tripadvisor: "Todo lo que ofrecen en su carta es exquisito"
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Ubicada a un paso de Barcelona, Sabadell es una ciudad conocida, entre otras cosas, por su respetable gastronomía. De influencia mediterránea y catalana a base de ingredientes de calidad y una materia prima excelente que podrás degustar en muchos de los mejores sitios para comer en la ciudad. Fideuá, escudella y carn d'olla, xató o su afamada crema catalana son algunos de sus platos más destacados.
Con una amplia variedad de restaurantes conformando su oferta gastronómica, la restauración de Sabadell ofrece platos de comida tradicional, cocinas del mundo y también alta cocina. A continuación te mostramos el restaurante elegido por los usuarios de 'Tripadvisor' para comer en Sabadell.
Maximmus Pizzeria Napoletana: el italiano auténtico
Desde Nápoles y con pasión, este restaurante ofrece a sus clientes "la auténtica pizza napolitana". Para ello, utilizan ingredientes frescos y de primera calidad importados directamente de Italia y cuya masa tiene un proceso mínimo de 48 horas de maduración, lo que se conoce como "slow pizza". Elegida como Traveller´s Choice 2023, sus comensales quedan fascinados por la exquisitez de sus pizzas en un local moderno que cuenta también con terraza.
"La mejor pizzería"
"Maximmus Pizzeria Napoletana es, sin duda, la mejor pizzería de Sabadell. Hemos ido en numerosas ocasiones y siempre salimos encantados. No solo sus pizzas son espectaculares, sino que todo lo que ofrecen en su carta es exquisito, elaborado con ingredientes de calidad y mucho cuidado", escribe un comensal.
"Soy de Sabadell y amante de la pizza napolitana, y puedo decir a boca llena que esta es la mejor pizzería napolitana de Sabadell. Nunca decepciona el sabor, los ingredientes, la masa, el personal y el licor melonchelo. Voy diariamente y siempre se superan en todo para mejor!! Son precios razonables y todo está buenísimo", recoge otro.
Importante reservar con antelación debido a la alta afluencia de clientes. Se encuentra en Carrer de Sant Antoni Maria Claret.
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