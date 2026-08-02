Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIAElena ValencianoCortes luzVincent PastoreAvioneta PerúCGPJBarcelonaIncendios
instagramlinkedin

Recomendaciones

Los elogios al mejor restaurante de Sabadell según Tripadvisor: "Todo lo que ofrecen en su carta es exquisito"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Sabadell según Tripadvisor

Un dulce estrella y un siglo de historia: la pastelería de Sabadell con mejores reseñas en Google

Maximmus Pizzeria Napoletana

Maximmus Pizzeria Napoletana / maximmus.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ubicada a un paso de Barcelona, Sabadell es una ciudad conocida, entre otras cosas, por su respetable gastronomía. De influencia mediterránea y catalana a base de ingredientes de calidad y una materia prima excelente que podrás degustar en muchos de los mejores sitios para comer en la ciudad. Fideuá, escudella y carn d'olla, xató o su afamada crema catalana son algunos de sus platos más destacados.

Con una amplia variedad de restaurantes conformando su oferta gastronómica, la restauración de Sabadell ofrece platos de comida tradicional, cocinas del mundo y también alta cocina. A continuación te mostramos el restaurante elegido por los usuarios de 'Tripadvisor' para comer en Sabadell.

Maximmus Pizzeria Napoletana: el italiano auténtico

Maximmus Pizzeria, en Sabadell

Maximmus Pizzeria, en Sabadell / @maximmus_pizza

Desde Nápoles y con pasión, este restaurante ofrece a sus clientes "la auténtica pizza napolitana". Para ello, utilizan ingredientes frescos y de primera calidad importados directamente de Italia y cuya masa tiene un proceso mínimo de 48 horas de maduración, lo que se conoce como "slow pizza". Elegida como Traveller´s Choice 2023, sus comensales quedan fascinados por la exquisitez de sus pizzas en un local moderno que cuenta también con terraza.

"La mejor pizzería"

"Maximmus Pizzeria Napoletana es, sin duda, la mejor pizzería de Sabadell. Hemos ido en numerosas ocasiones y siempre salimos encantados. No solo sus pizzas son espectaculares, sino que todo lo que ofrecen en su carta es exquisito, elaborado con ingredientes de calidad y mucho cuidado", escribe un comensal.

"Soy de Sabadell y amante de la pizza napolitana, y puedo decir a boca llena que esta es la mejor pizzería napolitana de Sabadell. Nunca decepciona el sabor, los ingredientes, la masa, el personal y el licor melonchelo. Voy diariamente y siempre se superan en todo para mejor!! Son precios razonables y todo está buenísimo", recoge otro.

Importante reservar con antelación debido a la alta afluencia de clientes. Se encuentra en Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Noticias relacionadas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV, ayer viernes: Iker Jiménez logra récord y el liderazgo absoluto con su 'Horizonte' sobre la crisis migratoria de Ceuta y 'En boca de todos’ pulveriza su mejor dato histórico
  2. Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
  3. Feijóo mira a los servicios de inteligencia y el Gobierno asegura que el CNI no tenía constancia de una entrada masiva
  4. La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
  5. Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
  6. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  7. Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
  8. En Galicia, en breve arderán montones de casas y aldeas enteras

Caterina Biscari se despide del sincrotrón ALBA tras 14 años de liderazgo: "Tenemos una de las grandes joyas científicas de Europa"

Caterina Biscari se despide del sincrotrón ALBA tras 14 años de liderazgo: "Tenemos una de las grandes joyas científicas de Europa"

Los elogios al mejor restaurante de Sabadell según Tripadvisor: "Todo lo que ofrecen en su carta es exquisito"

Los elogios al mejor restaurante de Sabadell según Tripadvisor: "Todo lo que ofrecen en su carta es exquisito"

Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado

Aigües de Barcelona y Acsa llevan a los tribunales la millonaria contrata de Barcelona para el mantenimiento del alcantarillado

¿Los peores años de la lucha por el clima? Trump es un problema, pero las guerras de Ucrania e Irán impulsan las renovables

¿Los peores años de la lucha por el clima? Trump es un problema, pero las guerras de Ucrania e Irán impulsan las renovables

El incendio en Casas de Millán (Cáceres) está "en vías de estabilización"

El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta, tampoco los menores

El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta, tampoco los menores

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Los insecticidas ya no sirven: la alternativa oculta para frenar la plaga de cucarachas por el calor

Los insecticidas ya no sirven: la alternativa oculta para frenar la plaga de cucarachas por el calor