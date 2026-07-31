Así funciona el horno Santa Maria de Bellvís: el local que solo abre dos tardes al público

Apostar por un modelo de negocio innovador puede suponer un gran riesgo, pero no es más que un reto con resultados exitosos en el caso del horno Santa Maria de Bellvís. Con un horario reducido y un trabajo bajo demanda, esta panadería se asegura de vender lo necesario sin sacrificar más horas de trabajo de las necesarias.

El principal objetivo es frenar la pérdida progresiva de panaderías artesanales e incentivar el relevo generacional de estos negocios o la apertura de nuevos locales. Además, el modelo rompe con la necesidad del trabajo nocturno y el desgaste físico del personal.

Nuevo modelo de negocio

El horno de Santa Maria de Bellvís (Pla d'Urgell, Lleida) funciona desde hace medio año siguiendo un sistema de trabajo que supone una revolución del sector de la panadería artesanal tradicional.

Desde el pasado mes de diciembre, esta panadería arrancó con un nuevo modelo de negocio que evita unos horarios extremos y les permite ajustar la producción a la demanda real del cliente, y así, evitan desperdiciar los restos. Se trata de una tendencia empresarial cada vez más presente en los entornos urbanos de grandes ciudades como en Barcelona.

Con esto, el local abre dos tardes y una mañana a la semana con servicio por encargo en un horario favorable tanto para los propietarios como para los clientes: jueves y viernes de 18.00 a 20.30 horas (hora peninsular española) y sábados de 11.00 a 14.30 horas. Los vecinos valoran especialmente poder comprar el pan después de su jornada laboral o cuando sus hijos salen del colegio: "El horario de tarde fue atrevido, la respuesta ha sido muy buena", ha explicado la propietaria Èrika Garcia a ACN.

La clave del éxito: curso de formación

En los últimos años, la comarca del Pla d'Urgell ha visto cerrar 12 panaderías y actualmente quedan 18; una situación que pone en riesgo la actividad económica local y la oferta de un servicio básico a la ciudadanía. Por este motivo, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell llevó a cabo un curso de panaderos que ofrecía 80 horas de formación teórica y práctica entorno la elaboración de pan y bollería artesanal a cargo de profesorado del Gremio de Panaderos de Lleida.

Entre los objetivos principales del curso estaba impulsar proyectos de emprendimiento y la formación se centraba en dar a conocer la necesidad de adaptar el sector a los nuevos modelos de consumo y de conciliación laboral. Precisamente, como resultado de este curso surge la iniciativa de Èrika Garcia, que ha trasladado los conocimientos del curso a su negocio.

Los miembros del Consell Comarcal han valorado la formación como "un gran éxito", y como caso práctico han visto lo bien que ha funcionado en el horno Santa Maria de Bellvís.

Además, tras la respuesta tan positiva de los clientes, la emprendedora está llevando a cabo un proyecto de ampliación del obrador para poder abarcar un mayor número de pedidos porque ahora cuentan con un microhorno monofásico en un espacio reducido, que supone una corriente reducida propia de un pequeño comercio.

Productos de kilómetro cero

El horno de pan de Èrika Garcia está especializado en panes de masa madre con fermentaciones largas de entre 16 y 24 horas. Elabora ocho variedades de panes más clásicos, además de uno especial:

Pan antiguo

Pan de sarraceno y lino

Barra de maíz eco

Panecillo integral con cereales

Pan PiriPonent (de especialidad en Lleida)

Barra semintegral

Pan Blanco

Pan de espelta integral

Pan de chocolate

Asimismo, ofrece una gran variedad de postres y dulces, de cocas y pizzas, y el pan del mes, que durante este junio es el pan negro.

Cabe destacar que todos los ingredientes son de proximidad: la harina la obtiene del Urgell, en la harinera Segarra de Maldà y la harinera Roca de Agramunt. El aceite de oliva viene de las comarcas de las Garrigues y la Noguera, mientras que la sal proviene de las salinas de Vilanova de la Sal (Noguera).

La propietaria ha destacado el interés de sus clientes por sus productos de kilómetro cero: "En un momento social en que la fabricación de pan es rápida, explosiva y con conservantes, la sensación que tengo es que la gente tiene ganas de consumir un buen producto", según recoge ACN.