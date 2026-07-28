Brasil prohíbe el fuagrás y otros productos obtenidos con alimentación forzada de animales

Brasil ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la producción y comercialización en todo el país de fuagrás y otros alimentos obtenidos mediante la alimentación forzada de animales, han informado fuentes oficiales. La medida entrará en vigor dentro de 180 días después de ser publicada este 24 de julio en el Diario Oficial tras la aprobación previa por parte del Parlamento. El veto incluye, entre otros productos, "el hígado graso de pato o ganso, ya sea fresco o en conserva", muy usado en la gastronomía francesa.

El legislador brasileño ha especificado que la alimentación forzada se refiere a "cualquier método, mecánico o manual, que consista en obligar a ingerir alimentos o suplementos alimenticios por encima del límite de satisfacción natural del animal".

Entre tres meses y un año de prisión

El incumplimiento de la norma acarreará a los infractores una pena de prisión de entre tres meses y un año, más una multa por lo que pasará a considerarse como "practicar actos de abuso, maltrato, causar heridas o mutilar animales silvestres, domésticos o domesticados, nativos o exóticos".

Según la prensa local, Brasil se convierte así en el segundo país del mundo, después de la India, que prohíbe la fabricación y comercialización de productos obtenidos mediante la alimentación forzada de animales.