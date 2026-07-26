Tapas
"Espectaculares": El restaurante de Manresa aclamado por sus postres
¿Dónde se hacen los mejores canelones del Bages? 6 carnicerías y 9 restaurantes imprescindibles
3 buenos restaurantes (y unos quesos) que merecen una visita al Bages
Neus Castellet
La comarca del Bages es conocida por la calidad de su vino tinto, pero su particular gastronomía también debe ser destacada. Las carnes, los embutidos y los caracoles son una de las marcas de identidad de esta zona de Catalunya.
En Manresa hay decenas de restaurantes donde degustar esta especial gastronomía. Pero los usuarios de Tripadvisor han destacado el Alberid como el mejor lugar para comer a base de tapas. "Platos increíbles desde sus ensaladas, carnes, pescado y hasta todo tipo de tapas también tienen unos postres de lujo", ha escrito un comensal. "Todo espectacular!!! El entrecot es nivel dios! Los postres hechos por la dueña espectaculares, recomiendo la tarta de lotus!!!", afirma otro.
"Una exquisitez"
Además de las carnes, la tarta de queso es otro de los favoritos de sus clientes. "Os aconsejo dejaros un buen hueco para el postre, sin duda la estrella del restaurante. El que siempre encuentras en todas las mesas es el cheescake de Lotus, además cada fin de semana innovan con tartas nuevas, hoy hemos probado la de Donetes blancos, espectacular!"
"Su tarta de queso es una exquisitez", recomienda un comensal. "Carta súper completa, con mmuchísimavariedad. ¡Comida y postres inmejorables! Recomendación: huevos estrellados con 'ceps'. Recomendación postres: tarta de queso con cobertura de Lotus", asegura otro.
"Una cocina excelente con platos que nos han hecho disfrutar hasta relamernos los bigotes y unos postres dignos de alta repostería...en resumen....un 10 enorme y muy merecido!!!", ha recordado un comensal. "Los postres buenísimos yo elegí base 'brownie' blanco y por encima capa de cheesecake y buenísimo otra amiga se pidió la tarta de queso con salsa de crema de galleta lotus genial, repetiríamosos sin dudar", ha añadido otro.
Horarios y precios
Este restaurante está ubicado en la Calle Pau Casals, 18, muy cerca de la C-55. Alberid abre de martes a viernes por la noche (desde las 20 horas), el sábado tiene además turno de mañana (hasta las 15-16h) y el domingo de 13 a 17 horas.
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