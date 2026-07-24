"Excelente": los elogios al mejor restaurante de Igualada según Tripadvisor

Cocina catalana
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El restaurante 'Somiatruites' está consolidado como uno de los mejores restaurantes de Igualada, el número 1 según Tripadvisor, donde acumula una puntuación de 4,2 con más de 600 reseñas. No es para menos, pues la propuesta del chef y copropietario David Andrés ha sido merecedora de ocho menciones Bib Gourmand y una Estrella Verde Michelin.
Situado en el barrio del Rec de Igualada, el 'Somiatruites' es un proyecto gastronómico pero también arquitectónico; el restaurante - y hotel en la planta superior - tiene un interior con estética industrial, con paredes de piedra y ladrillo. Con una clara propuesta gastronómica, "actual y divertida, de base tradicional y asequible para todos los bolsillos", explican, Igualada se rinde a su cocina. "Una gastronomía de gran nivel con carta variada, sabores increíbles y una preparación muy lograda, para volver una y otra vez", relata un comensal. "Comida inmejorable, con una oferta innovadora y moderna, difícil de encontrar el Igualada", asegura otro.
Menú de mediodía por 20 €
El Somiatruites ofrece un menú de mediodía con bebida incluida por 20 €. Una propuesta que incluye platos como un steak tartar, berenjena china con salsa hoisin y mayonesa de miso blanco; arroces, salmón sobre crema de zanahoria y tomates confitados o macarrones de tres carnes con quesos gratinados. Para terminar, texturas de chocolate, brownie de frutos roos, arroz con leche o savarin borracho quemado de yema quemada.
"Fuimos de casualidad y resultó ser una de las mejores relaciones calidad/precio que me he encontrado en la vida. Simplemente excelente", resume un comensal en Tripadvisor. "Un muy buen restaurante con buenos platos en general. Alguno de ellos se podría mejorar, pero esto ya es un tema muy personal. En general es muy recomendable y el precio se ajusta a razón", resume otro.
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