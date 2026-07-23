Se cumplen 10 años del PaellaEmoji, el icono que "consiguió unir a Internet" en torno al plato valenciano

El PaellaEmoji celebra su 10º aniversario como un icono ha conseguido "consiguió unir a Internet" en torno al plato valenciano más popular de la gastronomía valenciana. Este 10º aniversario se ha cumplido este 17 de julio y ha coincidido con el Día Mundial del Emoji. La marca Arroz La Fallera impulsó esta iniciativa "en pleno auge del lenguaje digital" y con la intención de que el famoso plato hablara también "el idioma de Internet: los emojis". Así nació la 'Operación #PaellaEmoji', un movimiento "que convirtió una reivindicación gastronómica en una conversación global", recuerda la empresa en un comunicado.

La marca viajó hasta Silicon Valley para defender ante las grandes empresas tecnológicas que la paella merecía su propio icono, documentando el proceso tanto en redes sociales como en una pieza audiovisual que superó las 750.000 reproducciones en apenas dos semanas.

Más de 25.000 tuits en 12 horas

En esa primera fase del proyecto "llegaron a publicarse más de 25.000 tuits en 12 horas y miles de personas reivindicaban que este símbolo de la cultura española estuviera presente en todas las pantallas del mundo", agregan. La segunda fase comenzó un año más tarde en Japón, donde se logró el respaldo del creador de los emojis, Shigetaka Kurita, así como el rediseño del PaellaEmoji de Emojipedia, adaptándolo a una versión más fiel a su esencia.

La conversación creció hasta convertir de nuevo el 'hashtag' en tendencia mundial y finalmente, se consiguió la inclusión del emoji de la paella en el estándar Unicode.

"Símbolo de unión"

"La paella es un símbolo de unión, y el PaellaEmoji es la mejor demostración" de ello, ha afirmado la 'brand manager' de Arroz La Fallera, Claudia Martín Hernández. "Quienes se movilizaron para conseguirlo son los mismos que hoy siguen reuniéndose alrededor de una paella, compartiendo un momento en el que acercamos posturas y volvemos a sentirnos cerca", ha confesado.

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La marca ha vuelto a activar este 17 de julio una acción en redes sociales junto al presentador de televisión Carlos Sobera en la que invita a la comunidad a "reencontrarse y celebrar, una vez más, todo lo que nos une alrededor de una paella".