Referente en Asturias
Luto en la gastronomía española por la muerte del chef Paco Ron
El cocinero de La Taberna de Viavélez fue impulsor de la Nueva Cocina Asturiana junto a 'cracks' como Nacho Manzano, Pedro Martino y José Antonio Campoviejo
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La gastronomía española se encuentra de luto por la muerte del chef Paco Ron, un madrileño con alma asturiana que desde La Taberna de Viavélez, un pequeño pueblo pesquero del occidente del Principado, se convirtió en un referente de la alta cocina con una fusión de tradición, innovación y productos de cercanía.
Impulsor de la Nueva Cocina Asturiana (NUCA) junto a otros grandes como Nacho Manzano, Pedro Martino y José Antonio Campoviejo, consiguió en 1999 la primera estrella Michelin del occidente de Asturias con el establecimiento que habían regentado sus padres una década antes.
Salto a Madrid en 2007
Desde esta localidad del occidente asturiano, Ron dio el salto a Madrid en 2007 con la apertura de un restaurante con el mismo nombre que se hizo famoso por sus guisos, croquetas, tapas y pescados del Cantábrico, y de cuyos fogones se ocupó hasta hace tres años.
En junio de 2024, ya enfermo, recibió en Viavélez el homenaje de amigos y compañeros de profesión, entre ellos el presidente de Hostelería de España, José Luis Almeida, para quien hablar de Paco Ron es "hablar de un enorme cocinero, pero por encima de todo, de una persona extraordinaria" al que la hostelería española y asturiana "le debe muchísimo".
Un "pionero visionario"
"Paco fue, antes que nada, un soñador que entendió la gastronomía como la noble profesión de vender felicidad", ha señalado Almeida poco después de hacerse público el fallecimiento de un hombre que rezumaba "alegría y vitalidad por los cuatro costados" y con el que se pierde "a un referente humano y profesional que deja una huella imborrable".
Para el presidente de la patronal asturiana de hosletería Otea, Javier Martínez, hoy es un "día triste de luto por la pérdida de un referente irrepetible" porque Paco Ron no solo fue el cocinero que dio "brillantez y el más alto reconocimiento" a la cocina asturiana "sino que fue, ante todo, un pionero visionario".
Según Martínez, supo transformar la tradición gastronómica de Asturias "con innovación, maestría y valentía", abrió caminos por los que luego transitarían todos los demás y "encarnó con orgullo el triunfo de la cocina asturiana tanto dentro de nuestras fronteras como en un lugar tan exigente como Madrid, donde ejerció como el mejor embajador posible de nuestras raíces".
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