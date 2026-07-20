Acto en el Teatre Nacional de Catalunya
Catalunya presenta un plan de impulso de la cocina catalana en un acto rebosante de orgullo gastronómico: "Somos los mejores del mundo"
La Generalitat pretende, según el 'president' Illa, convertir el sello Cuina Catalana en una marca de prestigio internacional con una serie de iniciativas que se llevarán a cabo los próximos años
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El visibilidad adquirida tras la celebración de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025 ha generado tal inercia que, medio año después de haber dejado de ostentar tan mediática marca, este lunes se ha presentado por todo lo alto el plan de acción para el impulso de la cocina catalana, auspiciado por la Generalitat.
El Teatre Nacional de Catalunya ha acogido un acto que ha contado con la presencia del 'president', Salvador Illa; del 'conseller' de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentación, Òscar Ordeig; de cocineros; de representantes de denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, asociaciones de productores y elaboradores… Allí han estado Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), Eduard Xatruch (Disfrutar), Romain Fornell (Caelis, Azul Rooftop Barcelona, Casa Tejada, Café Turó, Cafè Pablo...), Jeroni Castells (Les Moles), Sergi de Meià, el bodeguero Miguel A. Torres (Familia Torres)…
"No hay otro lugar con tanto talento culinario por metro cuadrado"
No ha faltado ni la música, gracias a la actuación que ha brindado Ju, que se ha movido entre la delicadeza y la épica bajo unas enormes banderas que reproducían palabras que se asocian a la 'cuina catalana': herencia, tradición, territorio, producto, patrimonio, cultura, inspiración, excelencia, innovación y gastronomía.
Conceptos que muestran a las claras el espíritu de orgullo que ha alimentado la presentación. Desde el propio ‘president’, cuando ha asegurado que “Catalunya vive el mejor momento gastronómico de su historia” y que “no hay otro lugar con tanto talento culinario por metro cuadrado”, hasta Xatruch, que ha participado en una breve mesa redonda con su colega Laia Coma (Mare de la Font -Solsona-) y la periodista Trinitat Gilbert, que han recibido este año sendos Premis Nacionals de Gastronomia este 2026 (la primera se ha llevado el Revelación y la segunda, el Néstor Luján de periodismo gastronómico): “Somos los mejores del mundo”, ha zanjado el chef.
"Es el momento de acelerar"
Pero tanto él como los demás que han pasado por el escenario han avisado de que no es momento de dormirse en los laureles. “Me da la sensación de que la cocina catalana aún necesita un impulso: hay más humus, gazpacho y pizzas en las casas que platos nuestros”. Gilbert le ha dado la razón y ha reivindicado más vinos catalanes en las cartas de los restaurantes y más recetas tradicionales como la zarzuela, más allá del fricandó y el ‘capipota’, “que están salvadísimos”.
De ahí la necesidad del plan. "Es el momento de acelerar con recursos y acciones concretas", ha proclamado Illa. En primavera de 2027, ha avanzado, se celebrará la cuarta edición del congreso de cuina catalana, siete años después de la última. Será en Tarragona. "Allí se acabará de definir el plan de acción", ha señalado. La intención es que el sello Cuina Catalana, que Pepa Aymamí ha cedido durante un lustro a la Generalitat tras años de negociaciones, se convierta en "una palanca de impulso y prestigio que llegue a todas las mesas del mundo y que se identifique con calidad". "Hay que aprovecharla al máximo", ha pedido el 'president'.
Por su parte, el 'conseller' no ha ofrecido muchos más detalles del presupuesto con el que contará el plan. Tras felicitarse por las casi 500 acciones celebradas con motivo de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía, ha contado algo más -aunque no mucho- sobre las iniciativas que se han presentado este lunes, como la recuperación de la Mostra de Vins i Caves en Barcelona tras siete años de ausencia y la creación de un "grupo motor de cuina catalana que elaborará una hoja de ruta para desarrollar el plan de acción para los próximos años". "Queremos promocionar y hacer crecer nuestra gastronomía y convertir la 'cuina catalana' en una bandera de país".
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