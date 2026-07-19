España-Argentina (Mundial 2026): chistorra contra asado. ¿Qué se come en el país sudamericano?

La Roja juega este domingo 19 de julio (21.00 horas) la final del Mundial 2026 ante Argentina en Nueva York (EEUU). Tras empezar con un empate contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), se fue zampando, una a una, al resto de selecciones a las que se enfrentó: Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0). Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país sudamericano, su último rival en el campeonato?

Su recetario es muy conocido en España porque son muchos los argentinos que viven aquí, y son muchos también los restaurantes que defienden su cocina, así que te vamos a sorprender hablando de sus platos menos que las remontadas de la albiceleste. Pero no por ello vamos a dejar de intentarlo, como han hecho los chicos de Scaloni en cada partido que se han visto con el agua al cuello.

Entraña, vacío, matambre...

Allí, el asado es santo y seña, casi tan amado como Messi y Maradona juntos. ¿Por qué? Pues porque, más que un plato en sí, es una costumbre social que roza lo ritual. Amigos y familiares se reúnen en torno a unas brasas en las que se cocinan poco a poco las excelentes carnes argentinas. Suelen ser cortes de vacuno como la entraña, el vacío, el matambre la tira de asado... y achuras (vísceras comestibles de una res como mollejas, riñones, chorizo o morcilla) que se aderezan con salsa chimichurri.

Messi ha confesado en varias ocasiones que las milanesas son su plato preferido. / El Club de la Milanesa

La carne es un producto omnipresente en el recetario argentino. Además de los asados, sirve de base de la milanesa, por ejemplo, bocado que siempre ha vuelto loco al 10 de la albiceleste: de hecho, son pocos los que se resisten a este filete de carne (normalmente de ternera) rebozado y frito, cubierto con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella fundido, y servido con puré o patatas fritas.

El choripán, el bocadillo por excelencia

También es el pilar de las empanadas, que, fritas o al horno, van rellenas de carne picada o cortada a cuchillo, cebolla, huevo duro y especias. Y del bocadillo por excelencia, el choripán, un sándwich de pan crujiente con chorizo criollo a la parrilla que igual se toma antes de un asado que se compra en cualquier puesto de comida callejera como socorrido recurso contra el hambre. El chimichurri o la salsa criolla suelen rematar el conjunto.

El choripán de Choripa. / Manu Mitru

Tampoco falta en el locro, un guiso invernal que, además de diferentes tipos de carne y embutidos como el chorizo, lleva maíz, zapallo (calabaza) y porotos (judías). Se suele preparar en días festivos señalados en Argentina como el de la Revolución de Mayo (25 de mayo) o el de la Independencia (9 de julio).

La 'provoleta' y la humita

En el país sudamericano, sin embargo, hay vida gastronómica más allá de la carne. La 'provoleta' es queso provolone hecho a la parrilla que se sirve crujiente por fuera y cremoso por dentro, y se adereza con orégano y aceite de oliva. La humita es una pasta de maíz o granos de choclo triturados a la que se agrega una fritura preparada generalmente con cebolla, tomate y ají colorado molido.

También aman la pizza (la influencia italiana es inevitable en un lugar donde sus habitantes tienen tantos apellidos con sabor transalpino), pero a su estilo: gruesa (uno o dos centímetros), a tope de queso y con una masa tirando a crujiente.

Dulce de leche, alfajores, 'chocotortas', facturas...

Los dulces son un 'must'. ¿Quién no ha oído hablar del dulce de leche, esa pasta hecha con leche y azúcar? Siempre aparece en postres, helados, tostadas y facturas, esas maravillas que se venden en las numerosas confiterías argentinas como las bolas de fraile, las tortitas negras o los cañoncitos. También forma parte de los alfajores, esas galletas que pueden cubrirse de chocolate, merengue o azúcar. Y de las 'chocotortas', hechas con capas de galletas de chocolate humedecidas en café o leche y con una mezcla de queso crema... y, claro, dulce de leche.

Para beber, los intensos, corpulentos y sabrosos vinos tintos de la variedad malbec son poco menos que imprescindibles para acompañar un buen asado. El mate (infusión de hojas de hierba mate) es otro de los tragos nacionales, cuya versión fría y con zumo de cítricos como el pomelo se llama tereré. También triunfan 'fernetazo' o 'ferniado', mezcla de fernet (licor de hierbas amargo) con refresco de cola, y el Amargo Obrero, un aperitivo que suele tomarse mezclado con agua tónica o soda y una rodaja de limón.