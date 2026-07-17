Sabor 'musical'
Jordi Roca convierte 'El far del sud' de Sopa de Cabra en un helado
El pastelero venderá durante este verano esta creación que celebra los 40 años de la banda
40 años de El Celler de Can Roca: no saben el día de la apertura y no entró nadie
Jordi Roca, el 'influencer' que susurra y tiene más de un millón de seguidores en Instagram
Jordi Roca ha convertido la popular canción de Sopa de Cabra 'El far del sud' en un helado bautizado con el mismo nombre y ha hecho también una versión electrónica del tema para conmemorar los 40 años de la banda gerundense.
El helado El far del sud es una elaboración inédita que se podrá encontrar en las heladerías Rocambolesc de Girona y Barcelona a partir de este sábado y durante todo el verano. Está elaborado con leche de cabra con mermelada de higo aromatizado con hoja de higuera. Serán unidades limitadas elaboradas en el obrador del Rocambolesc.
Jordi Stone, su 'alter ego'
El mismo día 17 de julio, Jordi Stone -el 'alter ego' musical del pastelero gerundense- publica también una versión electrónica de la popular canción, 'El far del sud 40', donde el reconocido pastelero explota su faceta de 'dj' y productor de música electrónica, con una versión elegante y bailable, de uno de los grandes éxitos de los Sopa de Cabra.
El pastelero, que acaba de ser sometido a una cirugía de la columna vertebral, ha usado utensilios de cocina para crear algunos de los ritmos del 'remix' como sonido de una batidora o cuchillo cortando fruta en un tema que está producido por BBKB.
La publicación de la canción y la creación del helado son fruto de la amistad entre los cocineros de El Celler de Can Roca y los miembros de la banda que, en algunos casos, se conocen desde la niñez como el chef Joan Roca y el cantante Gerard Quintana, que fueron juntos a la escuela. Una colaboración entre música y cocina en el año en que Sopa de Cabra y El Celler de Can Roca celebran sus primeras cuatro décadas de trayectoria.
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