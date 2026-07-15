La Generalitat crea los Premis Nacionals de Pastisseria para destacar su "excelencia"
La primera edición se celebrará en 2027
Estas son las mejores pastelerías de Catalunya de 2026
Raül Balam (Moments) y Jaume Subirós (El Motel), Premi Nacional de Gastronomia 2026
El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del 'departament'de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Joan Gòdia, ha anunciado la creación de los Premis Nacionals de Pastisseria, que celebrarán su primera edición en 2027, con el objetivo de "poner en valor la excelencia de la pastelería catalana".
Gòdia ha hecho el anuncio en el marco de la edición de este año de Gastrodolç, que ha reunido a profesionales del sector de la panadería y la pastelería, y ha reivindicado "el oficio, el territorio y la cultura" del sector, informa la organización en un comunicado este lunes.
Preservar y difundir el patrimonio gastronómico catalán
La voluntad de los Premis Nacionals es preservar y difundir el patrimonio gastronómico catalán y reconocer a los profesionales del sector, así como darle visibilidad, impulsar las nuevas generaciones y contribuir a proyectar la pastelería catalana.
Gastrodolç 2026 se ha celebrado en Flix (Tarragona) y ha reunido a profesionales como Oriol Balaguer, Xecma Misut, Rafel Muria, Roger Canela, Àlex Lera, Pau Carranza o Llorenç Peral.
Los participantes han reivindicado "un oficio en peligro de extinción", especialmente en el segmento de las pastelerías artesanas.
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