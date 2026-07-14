La Roja juega este martes 14 de julio (21.00 horas) una de las dos semifinales del Mundial 2026 ante Francia en Dallas (EEUU). Comenzó con un empate contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), arrolló luego a Arabia Saudí (4-0) y ganó con dificultades a Uruguay (1-0), antes de ofrecer su mejor versión contra Austria en dieciseisavos de final (3-0) y batir en los últimos minutos a Portugal (1-0) en octavos y a Bélgica (2-1) en cuartos. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país vecino, su próximo rival en el campeonato?

Estamos hablando de una potencia futbolística pero también culinaria, con un recetario más variado que el catálogo de regates de Mbappé. Por eso no puede hablarse de un plato único como icono de su gastronomía, ni siquiera de varios porque la lista es extensísima. Sirva este artículo a modo de breve e incompleto inventario en el que hay que incluir el cuscús, por más que le pese a Mariano Rajoy, que cuando ve a un jugador de color opina que no es francés; la receta, con adn magrebí, lleva años enamorando más allá de los Pirineos hasta el punto que lo han adoptado como propio.

Uno de los platos más franceses es el 'boeuf bourguignon'. Así lo creen nuestos vecinos, según la encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados Ipsos en la que preguntó a 1.000 personas de entre 18 y 75 años qué plato representa mejor a Francia a nivel internacional en 2026. Y este estofado de ternera a la borgoñona ganó de calle, con el 46% de las respuestas.

Estafado de ternera cocinado con vino tinto durante horas

Se trata de un estofado de carne de ternera cocinado a fuego lento durante varias horas en vino tinto (lo suyo es que sea de Borgoña) con ajo, cebollas, zanahorias, sal y hierbas aromáticas. El jugo se suele espesar un poquito con un 'roux' para convertirlo en salsa y el plato, una vez acabado, se sirve acompañado de panceta, setas y cebollino.

Le siguen el 'cassoulet' (27%), la 'blanquette de veau' (23%), los 'escargots de Bourgogne' (18%) y la 'raclette' (18%). El primero es un guiso hecho con alubias blancas y trozos de carne y embutidos como costilla de cerdo, salchichas, tocino y corteza de tocino y pato confitado. El segundo es carne de ternera estofada con zanahorias y de salsa mantecada. Los caracoles borgoñeses se cuecen y se sirven en su concha rellena de mantequilla de ajo y perejil. Y la 'raclette' es casi un ritual compartido con amigos o familiares: cada comensal se funde el queso y le añade, según su gusto, patatas cocidas, embutidos o pepinillos.

Para los amantes del dulce, estarían entre los fijos los 'macarons', el cruasán (que, aunque Rajoy no lo sepa, nació en Viena en el siglo XVII y llegó en el XIX a Francia) y las crepes, que desde la Bretaña han conquistado todo el país y que también pueden ser saladas.

En caso de victoria de Francia, nuestros vecinos no dudarán ni un segundo y descorcharán champán o cualquiera de sus magníficos vinos, sean de Burdeos, Borgoña o Alsacia, sean blancos, tintos o rosados, de cabernet sauvignon, merlot o riesling. Ahora es trabajo de los chicos de Luis de la Fuente que ese brindis no se produzca. Y si lo hacen, que sea porque es 14 de julio, el día de la Fiesta Nacional.