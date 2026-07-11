Estos son los 5 mejores restaurantes de L'Hospitalet de Llobregat según Tripadvisor

En la segunda ciudad más poblada de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat, no faltan los restaurantes de calidad para todos los gustos y bolsillos. En lo que a gastronomía se refiere, L'Hospitalet ofrece un amplio abanico de opciones que nada tienen que envidiar a las que se encuentran en Barcelona.

Como la gran oferta gastronómica puede llevarte a la indecisión, para que no termines con el estómago vacío, en este artículo encontrarás una guía de los 5 mejores restaurantes de L'Hospitalet, según la plataforma Tripadvisor. El siguiente listado está ordenado teniendo en cuenta las valoraciones de los usuarios, quienes puntúan dentro de un rango de hasta cinco estrellas la comida, el servicio, la relación calidad/precio y la atmósfera de los restaurantes.

Restaurante Milagros Ubicado en el número 32 de la plaza Milagros Consarnau i Sabaté, de la cual recibe su nombre, este restaurante encabeza la lista de todas las valoraciones destacadas por los usuarios de Tripadvisor. Con una propuesta ecléctica que combina la cocina mediterránea y la mexicana, en el Restaurante Milagros se sirven desde arroces, mariscos y carnes a la brasa hasta tacos, entre ellos el de secreto ibérico, uno de los más populares de la carta. La calidad del servicio y de la comida van de la mano a un precio inmejorable, sobre todo el del menú de fin de semana que tiene un económico precio de 15,95 euros. Por último, aunque el horario de apertura es muy amplio (de 11.00 horas a la medianoche), no olvides reservar mesa: los clientes destacan en los comentarios que el lugar “siempre está a tope”.

El Farolito Ubicado en el número 26 de la misma plaza que el Restaurante Milagros, El Farolito es un restaurante y brasería que ofrece los cortes de carne más tiernos de todo l'Hospitalet. Así lo describen los usuarios de Tripadvisor, quienes destacan su jugosidad y perfecta cocción. Pero aún hay más: si eres vegetariano o vegano también tienen opciones de brasas y platos mediterráneos para ti, como por ejemplo sus famosas patatas bravas, "crujientes por fuera, deliciosas por dentro y con una salsa picante deliciosa que las hace inolvidables". El Farolito además está en la primera posición (de l'Hospitalet) de los premios Travellers’ Choice que concede Tripadvisor. Estos galardones se otorgan a los restaurantes que se encuentran entre el 10% de los mejores establecimientos de la plataforma.

Antichi Sapori de Angelis Muy cerca de la salida del metro de Collblanc, en el número 48 de su calle homónima, se encuentra este restaurante italiano. Regentado por dos hermanos que abrieron su primer local en 1998, en el De Angelis se sirven los platos más ricos de la tradicional cocina calabresa. Entre los platos destacados de la carta, que no son pocos, está la pizza De Angelis, que no pasa desapercibida por su sabor y su forma de croissant. La materia prima y la frescura en todos los ingredientes lo convierten en el restaurante italiano por excelencia de L'Hospitalet de Llobregat.

Restaurante Casa Varela En el número 82 de la calle Blas Fernández Lirola se encuentra este restaurante que mezcla la esencia de la cocina mediterránea con la de autor. Además de la calidad de los manjares que ofrecen, como las navajas, el falso nigiri, el arroz de gamba roja o el steak tartar, destaca también la presentación de los platos, que por un precio moderado, es equivalente a la que se encuentra en la alta cocina. En Casa Varela les gusta jugar y lo hacen tan bien que han recibido el premio Travellers’ Choice, por su oferta de platos llamativos que mezclan la cocina tradicional con la vanguardista.